Egy tanulmány szerint a vallási hovatartozás nincs hatással az online pornográfia használatára Németországban

Az Archives of Sexual Behavior folyóiratban nemrég megjelent tanulmány a vallási hovatartozás és az online pornográfia közötti kapcsolatot vizsgálta Németországban. A kutatók a webes nyomkövető panel adatait és a felmérések adatait kombinálták, hogy betekintést nyerjenek a különböző vallási csoportok online viselkedésébe.

Ellentétben azokkal a korábbi tanulmányokkal, amelyek szoros összefüggést sugalltak a vallásosság és a pornográfia használata között, az eredmények azt mutatják, hogy a német katolikusok, protestánsok és vallásilag nem kötõdõk hasonlóan nagy eséllyel használnak online pornográfiát. Másrészt a kisebbségi vallások tagjai, mint például a muszlimok vagy az ortodox keresztények, kisebb valószínűséggel vesznek részt online pornográfiában.

A tanulmány kontrasztos eredményeket is feltárt a más országokban végzett kutatásokhoz képest. Németországban a protestáns vagy katolikus lét nem csökkenti jelentősen az online pornográfia használatának valószínűségét, ellentétben az olyan országokkal, mint az Egyesült Államok. A kutatók azt feltételezik, hogy ez a különbség a német keresztények viszonylag liberálisabb hozzáállásának tulajdonítható.

A témával kapcsolatos korábbi kutatások egyik korlátja, hogy nagymértékben támaszkodott a felméréseken keresztül végzett önbevallásra, amely torzításoknak és pontatlanságoknak lehet kitéve. A webes nyomkövető panel adatainak használata objektívebb és pontosabb mérést tesz lehetővé az egyének online viselkedéséről, beleértve a pornográfia használatát is.

A kutatók azt sugallják, hogy a tanulmány eredményei megkérdőjelezik a korábbi feltételezéseket, és rávilágítanak az alternatív módszerek, például a webes nyomon követés használatának fontosságára olyan kényes témák tanulmányozására, mint az online pornográfia. A webes nyomkövetési adatokra támaszkodva a kutatók megkerülhetik a saját maguk által jelentett adatokkal kapcsolatos korlátokat, így biztosítva az emberek tényleges online tevékenységeinek átfogóbb megértését.

Összességében ez a tanulmány hozzájárul a vallási hovatartozás és az online pornográfia közötti kapcsolat megértéséhez Németországban. Hangsúlyozza az árnyalt kutatás szükségességét, amely figyelembe veszi a kulturális és vallási különbségeket az ilyen viselkedések vizsgálatakor.

Forrás: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

