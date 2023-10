Égi szennyeződés: űrszemét nyomai a Föld sztratoszférájában

A sztratoszférában lévő kutatósíkról gyűjtött adatokat elemző tudósok meglepő felfedezést tettek – apró fémdarabokat és egzotikus elemeket eldobott űrhajókból. A National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), valamint a Purdue Egyetem és a Leedsi Egyetem által végzett kutatás során alumíniumot és más fémeket találtak a sztratoszférában lévő részecskék körülbelül 10%-ában. A legváratlanabb elemek közé tartozik a nióbium és a hafnium, amelyek ritka elemek, amelyek jellemzően nem találhatók meg a légkör ezen régiójában. Eredetük rejtélye megoldódott, amikor az elemeket műholdakra és rakétaerősítőkre vezették vissza, amelyek hőálló, nagy teljesítményű ötvözetekben használják őket.

A kutatás során egy kutatórepülőgépre telepített PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) nevű speciális műszert használtak az egyes levegőrészecskék összegyűjtésére és kémiai elemzésére. A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent tanulmány célja a sztratoszférában lévő aeroszol részecskék vizsgálata volt. A sztratoszférában, a Föld légkörének második rétegében található az ózonréteg, amely megvédi a bolygót a káros ultraibolya fénytől.

Noha az űrszemétből származó szennyezés csekélynek tűnhet, mivel az elmúlt öt évben több mint 5,000 műholdat indítottak útnak, és a legtöbbjük várhatóan újra belép a légkörbe, meg kell érteni, hogy ez hogyan befolyásolja a sztratoszférikus aeroszolokat. Az OrbitingNow nevű szervezet, amely a világűrben lévő objektumokat követi nyomon, jelenleg körülbelül 8,000 objektumot figyel alacsonyan a Föld körül, amelyek végül kiégnek a légkörben.

Ez a kutatás rávilágít az űrkutatásnak a Föld környezetére gyakorolt ​​láthatatlan hatására, valamint az űrszemét felelősségteljes ártalmatlanításának fontosságára. Annak megértése, hogy az űrszemét milyen hatással van a légkörünkre, alapvető fontosságú bolygónk védelme és az űrtechnológia fenntartható fejlődése szempontjából.

