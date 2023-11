Vámpírcsillagok: Virágzás a Triple Star rendszerekben

By

Az asztrofizikát régóta lenyűgözi a csillagok sokfélesége és egyedi viselkedésük. Míg egyes sztárok a magányos létet részesítik előnyben, mások párokat vagy akár csoportokat alkotnak. De a különböző csillagelrendezések között létezik egy különleges típus, a vámpírcsillagok, amelyekről megállapították, hogy hármas csillagrendszerekben boldogulnak.

A brit Leedsi Egyetem tudósai által végzett legújabb kutatások rávilágítottak erre az érdekes jelenségre. Az Európai Űrügynökség közel kétmilliárd égi objektumot vizsgáló Gaia műholdjának adatait elemezve a kutatók olyan bizonyítékokat fedeztek fel, amelyek arra utalnak, hogy a vámpírcsillagok, más néven Be csillagok, általában hármas csillagrendszerekben léteznek.

A Be csillagok a B-csillagok egy részhalmaza, amelyet gyors forgásuk és a körülöttük lévő kör alakú korong jellemez. Ezeknek a forró, fényes, kék-fehér csillagoknak gyakran van egy másik csillaga is. A kutatás azonban feltárta, hogy a Be-csillagok kevesebb társcsillag-jegyet mutatnak, mint a hagyományos B-csillagok.

A rejtély megfejtése érdekében a tudósok egy másik adathalmazt vizsgáltak meg, és megállapították, hogy a Be csillagok rendszerében lehet egy harmadik csillag is, amely „ismerős vámpírként” működik. Ennek a további csillagnak a jelenléte közelebb kényszerítheti a kísérőcsillagot a falánk Be csillaghoz, ami légkörének kimerüléséhez vezethet. A harmadik csillag, mivel távolabb van, elkerülheti az észlelést, megmagyarázva, hogy hiányoznak a kezdeti adatkészletből.

Ezek az eredmények rávilágítanak a csillagkeletkezés és evolúció összetettségére, hangsúlyozva a kettős csillagrendszerek, hanem a hármas csillagrendszerek tanulmányozásának fontosságát is. René Oudmaijer vezető kutató megjegyzi, hogy az elmúlt évtizedben a csillagászok felismerték a binaritás jelentőségét a csillagok evolúciójában. A bizonyítékok azonban azt sugallják, hogy a hármas csillagrendszerek szerepét most figyelembe kell venni.

Ahogy a csillagászok folytatják az éjszakai égbolt felfedezését olyan innovatív technológiákkal, mint a Gaia, világossá válik, hogy a csillagok tanulmányozása többdimenziós perspektívát igényel. A hármas csillagrendszerekben virágzó vámpírcsillagok felfedezése további betekintést nyújt univerzumunk lenyűgöző és változatos természetébe.

Gyakran feltett kérdések (GYIK)

K: Mik azok a vámpírsztárok?

V: A vámpírcsillagok, más néven Be csillagok, olyan csillagok, amelyek gyorsan forognak, és csillag körüli koronggal rendelkeznek. Vámpírcsillagoknak hívják őket, mert kiszívják társcsillaguk légkörét.

K: Mit tárt fel a kutatás a vámpírcsillagokról?

V: A kutatás azt sugallta, hogy a vámpírcsillagok vagy a Be csillagok általában hármas csillagrendszerekben léteznek. Ezeknek a csillagoknak van egy harmadik társcsillaga, amely szerepet játszik abban, hogy a társcsillagot közelebb kényszerítsék a vámpírcsillaghoz.

K: Miért fontos a hármas csillagrendszerek tanulmányozása?

V: Nemcsak a kettős csillagrendszerek, hanem a hármas csillagrendszerek tanulmányozása is kulcsfontosságú a csillagkeletkezés és evolúció bonyolultságának megértéséhez. A hármas csillagrendszerek további betekintést nyújtanak a világegyetem változatos természetébe.

K: Hogyan zajlott ez a kutatás?

V: A tudósok az Európai Űrügynökség Gaia műholdjának adatait elemezték, amely közel kétmilliárd égi objektumot vizsgált meg. A Be csillagok és kísérőik éjszakai égbolton való mozgásának tanulmányozásával sikerült azonosítaniuk egy harmadik csillag jelenlétét a rendszerben.

K: Mit jelent ez a felfedezés az asztrofizika számára?

V: Ez a felfedezés rávilágít a csillagrendszerek összetettségére és az asztrofizika többdimenziós perspektívájának szükségességére. A hármas csillagrendszerek szerepének megértése új dimenziót ad a csillagkeletkezés és evolúció tanulmányozásának.