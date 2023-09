A SpaceX rekordot döntött a 200. újrafelhasznált gyorsító indítással

By

A SpaceX a 200. küldetését egy korábban repült booster segítségével indítja el, miközben a Cape Canaveral űrállomásról készül a Starlink 6-18 küldetésre. A Falcon 9 rakéta a tervek szerint szombat este száll fel, 22 Starlink műholdat szállítva. Ez az indulás egyben a 17. repülést is jelenti az első fokozatú booster számára, amely várhatóan sikeresen landol a Just Read the Instructions drónhajón az Atlanti-óceánon.

Az előrejelzések szerint az indulás időjárási körülményei kedvezőek lesznek, 95%-os valószínűséggel jó idő lesz. 24 órás késés esetén 90%-os lenne a kedvező időjárás esélye, ami fokozatosan 80%-ra csökken a háromórás kilövés alatt.

Ha sikeres lesz, ez lesz a SpaceX 228. sikeres fellendülése a 2015. decemberi első landolás óta. A vállalat lenyűgöző múltra tekint vissza, 2021 februárja óta nem veszített az első szakaszban, és zsinórban 153 sikeres landolást ért el.

Ez a küldetés egyben a SpaceX 266. teljes felbocsátását jelenti a 2008-as első sikeres küldetése óta. Ez a 67. SpaceX kilövése ebben az évben, megőrizve vezető szerepét az űriparban. Az Űrpartról idén rekordszámú, 51 kilövés várható, ezek többségéért a SpaceX volt a felelős, ezzel demonstrálva domináns pozícióját a piacon.

A jövőre nézve a SpaceX még sok Falcon 9 fellövést tervez, beleértve a Falcon Heavy következő indítását október 5-én. Ez a küldetés a NASA-val együttműködésben valósul meg, mivel a Psyche szonda többéves küldetésre indul, hogy tanulmányozza a Psyche néven is nevezett fémekben gazdag aszteroidát.

Míg idén a SpaceX volt az első számú vállalat, amely az űrpartról indult, a Relativity Space még márciusban tette le névjegyét a 3D-nyomtatott Terran 1 rakétájával. Ahogy az űripar folyamatosan fejlődik, a SpaceX továbbra is élen jár az újrafelhasználhatóság és az innováció terén.

Definíciók:

– Booster: Olyan rakétahajtómű, amely tolóerőt biztosít az űrhajó földről és az űrbe való felhajtásához.

– Droneship: Egy autonóm hajó, amelyet rakétaerősítők leszállására és visszaszerzésére használnak a tengeren.

Források: N/A