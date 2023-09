A SpaceX elindítja a Falcon 9 rakétát Starlink műholdakkal

A SpaceX egy Falcon 9 rakétát tervez a Vandenberg Űrbázisról szeptember 11-én, hétfőn 11:57-kor. A rakéta 21 Starlink műholdat szállít majd, amelyek a SpaceX nagy sebességű szélessávú műholdas internetszolgáltatásának részét képezik.

Ha a kezdeti indítás késik, a SpaceX-nek kedden és szerdán van tartalék indulási lehetősége. A cég célja, hogy a rakéta első lépcsőfokozóját leszállítsa az Of Course I Still Love You drónhajóra a Csendes-óceánon, amely a 11. repülése lesz ennek a bizonyos boosternek.

A kilövés élő webközvetítése elérhető lesz az X (korábbi Twitter) SpaceX profilján körülbelül öt perccel a felszállás előtt.

A Starlink a SpaceX ambiciózus projektje egy globális műholdas internet-konstelláció létrehozására. Ezeket a kisméretű, egyenként körülbelül 260 kg tömegű műholdakat alacsony Föld körüli pályára állítják, hogy nagy sebességű, alacsony késleltetésű internetkapcsolatot biztosítsanak az egész világon. 21 további műhold telepítésével a SpaceX bővíti Starlink flottáját, hogy fokozza növekvő szélessávú internetszolgáltatását.

A SpaceX újrafelhasználható Falcon 9 rakétatechnológiája költséghatékony űrindítást tesz lehetővé a rakéta első fokozatának visszanyerésével és újrafelhasználásával. A vállalat jelentős mérföldköveket ért el a boosterek leszállása és újraindítása terén, bizonyítva az indítási költségek csökkentésének és a világűr jobb elérhetőségének lehetőségét.

Források: SpaceX