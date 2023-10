A SpaceX bejelenti a Falcon 9 rakéta kora reggeli felbocsátását

A SpaceX bejelentette, hogy hamarosan indul a Vandenberg Űrbázisról. A vállalat október 12-én 47:21-kor egy Falcon 9 rakétát indít az SLC-4E-ről. A kilövés célja 21 Starlink műhold alacsony Föld körüli pályára állítása.

Arra az esetre, ha a kilövés nem a tervek szerint haladna, a SpaceX három biztonsági mentési lehetőséget azonosított 1:23 és 3 óra között az átütemezéshez. Ezenkívül hat további biztonsági mentési lehetőség áll rendelkezésre szombaton 11:26-tól vasárnap hajnali 2:50-ig.

Az érdeklődők számára körülbelül öt perccel az indulás előtt élő webcast lesz elérhető a SpaceX-ről. Ez valós idejű frissítéseket biztosít a nézőknek, és lehetővé teszi számukra, hogy szemtanúi legyenek a küldetésnek, ahogy az kibontakozik.

Érdemes megjegyezni, hogy az ezt a küldetést támogató boostert 15 alkalommal használták a korábbi indítások során. A szakaszok szétválását követően a rakéta első fokozata várhatóan az Of Course I Still Love You drónhajón landol a Csendes-óceánon. Ez az újrafelhasználhatóság jelentős mérföldkő a SpaceX azon törekvésében, hogy csökkentse az űrkutatás költségeit és fenntarthatóbbá tegye.

Ami a helyi hatást illeti, az indítás során várhatóan nem hallható hangrobbanás. Ez jó hír a közeli lakosok számára, mivel a hangrobbanások zavaróak és megdöbbentőek lehetnek.

Összességében a SpaceX kora reggeli indítása újabb lépést jelent a vállalat azon folyamatban lévő küldetésében, hogy fejlessze és bővítse globális műholdas internethálózatát.

Definíciók:

– Falcon 9 rakéta: A SpaceX által kifejlesztett kétlépcsős orbitális hordozórakéta. Műholdak és rakományok megbízható és biztonságos szállítására tervezték az űrbe.

– Starlink műholdak: A SpaceX által telepített kis műholdak konstellációja, amelyek célja a globális szélessávú lefedettség biztosítása.

– Természetesen I Still Love You Droneship: Egy autonóm drónhajó, amelyet a SpaceX használ rakétaerősítők leszállására és visszaszerzésére a tengeren.

Forrás: SpaceX (nincs megadva URL)