A SpaceX piacra dobta az év 67. rakétáját, új újrahasználati rekordot állított fel

By

A SpaceX továbbra is rekordokat döntöget, hiszen kedd este elindította idei 67. rakétáját. Az indítás két okból is jelentős volt: a Falcon 17 első szakaszának 9. újrafelhasználását jelentette, és bemutatta a SpaceX azon képességét, hogy feszegesse a booster újrahasználat határait. Ez az 1058-as sorozatszámú booster korábban 11 Starlink küldetést és több más küldetést is végrehajtott.

A SpaceX mérnökei felmérték a nyomásfokozó kopását, és úgy vélik, hogy a rakéták legalább 20 repülést képesek elérni. Az újrafelhasználás nagy száma ellenére a SpaceX 100 százalékos sikerarányt tart fenn a Falcon 9 rakéta utolsó 228 kilövése során. Néhány alapvető ellenőrzés és alkatrészcsere még mindig megtörtént, és a cég több tapasztalattal rendelkező boostert használ saját Starlink műholdjaihoz.

Az indítás egyik érdekes aspektusa a SpaceX minimalista sugárzási megközelítése volt. A Starlink indításakor a vállalat már csak minimális hangot tartalmazó videót biztosít az indítási vezérlőközpontból, öt perccel a felszállás előtt. Ez a megközelítés összhangban van a SpaceX azon céljával, hogy a kilövéseket rutinszerűvé tegye, és kivonja a „varázslatot” a felemelkedésből. Elon Musk, a SpaceX alapítója soha nem volt rajongója az indító webcastoknak, de megérti, milyen értékes a vállalat munkájának bemutatása a külső ügyfelek számára.

Az egyik megkérdőjelezhető döntés azonban Musk úgy döntött, hogy a webcastokat kizárólag az X-en, az általa megszerzett közösségi hálózaton közvetíti a YouTube helyett. Ez gyengébb minőségű videófelbontást és egyéb problémákat eredményezett, amelyek befolyásolják az online nézők megtekintési élményét. Ennek eredményeként úgy tűnt, hogy más platformok alternatív indító folyamai nagyobb közönséget kaptak a Starlink bevezetésekor.

Ennek ellenére a SpaceX továbbra is az élen jár a rakétakilövések terén, új rekordokat állít fel és feszegeti a booster-újrahasználat határait.

Források:

- Egyik sem