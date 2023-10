Műholdak ártalmatlanítása: növekvő környezeti aggodalom az űrben

By

A működési élettartamuk végéhez érkezett műholdak dilemmát jelentenek az űrügynökségek számára. Az ilyen űreszközök ártalmatlanításának jelenlegi módja szerint pályán hagyják őket, a működő műholdaktól távolabb temetői pályára emelik őket, vagy visszairányítják őket a Föld felé, hogy visszatérjenek a légkörbe. A Purdue Egyetem és a NOAA kutatói által a közelmúltban végzett tanulmány azonban kimutatta, hogy a légköri visszatérés nem mentes a következményektől.

Hagyományosan a légköri visszatérést megbízható módszernek tekintették a műholdak alacsony Föld körüli pályán (LEO) történő elhelyezésére. Mivel a LEO az elmúlt években egyre zsúfoltabbá vált műholdakkal, ez az ártalmatlanítási módszer egyre népszerűbb lett. A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent tanulmány azonban feltárja, hogy a légkör visszatérése miatt a Föld légkörének felső része szennyeződik az űrhajók elpárologtatott maradványaival.

A kutatócsoport elmozdulást észlelt a légkörbe kerülő meteoritok által hátrahagyott ionfelhők összetételében. Felfedezték, hogy e részecskék kémiai ujjlenyomatának változása valószínűleg a légkörbe visszatérő űrhajók növekvő számának tudható be. Eredményeik megerősítésére a kutatók műszereket erősítettek a repülőgépekre, és közvetlen légköri méréseket végeztek körülbelül 12 mérfölddel Alaszka és az Egyesült Államok kontinentális része felett.

A vizsgálat eredményei a fémek jelentős koncentrációját mutatták a légkörben, beleértve a lítiumot, az alumíniumot, a rézt, az ólmot, a magnéziumot és a nátriumot, amelyek szorosan követték a műholdak visszatérését. Emellett a kutatók azt is megfigyelték, hogy az ózonréteg védelméért felelős aeroszol részecskék 10%-a alumíniumot tartalmazott.

Noha ezeknek az eredményeknek a környezetre és az éghajlatváltozásra gyakorolt ​​teljes hatása még nem tisztázott, a kutatók úgy vélik, hogy ez hangsúlyozza az emberi űrrepülés bolygóra gyakorolt ​​jelentős hatását. A megnövekedett fémkoncentráció következményeinek megértése a légkörben kulcsfontosságú az ózonréteget és a Föld felszínén élő életet fenyegető lehetséges kockázatok felméréséhez. További vizsgálatokra lesz szükség a műholdak ártalmatlanítási módszereinek környezetre gyakorolt ​​hatásának teljes megértéséhez, és annak eldöntéséhez, hogy érdemes-e alternatív stratégiákat feltárni a Föld légkörének szennyeződésének mérséklésére.

Források:

– Cím: Műholdak ártalmatlanítási módszerei és hatásuk a Föld légkörére

– Forrás: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Meghatározás: Az alacsony földi pálya (LEO) a Föld felszínétől körülbelül 2000 kilométeres körzetben lévő űrrégió, ahol a legtöbb műhold és a Nemzetközi Űrállomás található.

– Definíció: A légköri visszatérés az a folyamat, amelynek során egy űrhajó vagy műhold belép a Föld légkörébe, miután befejezte küldetését vagy elérte működési élettartamának végét.