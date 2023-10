A tudósok bizonyítékot találtak a rakéták és műholdak visszatérésének lehetséges környezeti hatásaira

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban nemrég megjelent tanulmány bizonyítékokat tárt fel a rakéták és műholdak Föld légkörébe való visszatérésének környezeti hatásairól. A kutatók azt találták, hogy a sztratoszférában található nagy kénsavrészecskék körülbelül 10 százaléka alumíniumot és más elemeket tartalmaz, amelyek összhangban vannak az űrhajók építésénél használt ötvözetekkel. A fennmaradó 90 százalék a „meteorikus füstből” származik, amely a meteorok légkörbe jutásakor elpárologtató maradék.

A tanulmány azt sugallja, hogy mivel az űripar továbbra is gyorsan növekszik, a sztratoszférikus kénsav-részecskék aránya, amelyek alumíniumot és más fémeket tartalmaznak a műholdak visszatéréséből, összemérhetővé válhat a meteorikus fémek százalékos arányával, amely jelenleg körülbelül 50 százalék.

A kutatók rámutatnak, hogy bár ezeknek a részecskéknek a légköri keringés miatt valószínűleg nem lesz közvetlen hatása a felszíni környezetre vagy az emberi egészségre, a sztratoszférában bekövetkező változásoknak jelentősebb következményei lehetnek. Az ózonréteg, amely megvédi a Földet a káros UV-sugárzástól, a sztratoszféra egyik fő jellemzője, amelyre hatással lehet az űrhajók aeroszolos részecskéinek növekedése.

Egyes lehetséges hatások közé tartozik a jég és a salétromsav képződésének változása a sztratoszférikus felhőkben, amelyek hatással lehetnek az ózonlyuk kémiájára. Azonban még túl korai lenne meghatározni, hogy ezek a részecskék milyen hatást gyakorolnak az ózon kémiájára. Ezenkívül a tanulmány azt sugallja, hogy ezeknek a részecskéknek a jelenléte megváltoztathatja a sztratoszférikus aeroszolréteget, amelyet a tudósok az UV-sugarak blokkolására és a globális felmelegedés elleni küzdelemre javasoltak.

Noha a tanulmány nem azonosítja ezeknek a fémeknek a sztratoszférikus kénsavrészecskékben való jelenlétének végleges következményeit, rávilágít annak kutatására, hogy mely anyagok jóindulatúak, és melyek lehetnek káros hatással a sztratoszférára. Mivel az űripar folyamatosan növekszik, kulcsfontosságú, hogy megértsük és kezeljük azokat a lehetséges környezeti következményeket, amelyek az űrhajóknak a Föld légkörébe való visszatérésével kapcsolatosak.

