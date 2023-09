A Curiosity Rover folytatja kutatásait a Marson

By

A NASA által a Marson telepített Curiosity rover újabb kutatási hétvégére indul. A rover különféle tudományos tevékenységekben fog részt venni, kihasználva a marsi táj közeli tanulmányozásának lehetőségét.

A hétvégi terv tartalmazza a kontakttudományt az első solon, a vezetést a második solon és a távoli tudományt a harmadik solon. Ez a tevékenységi minta számos hétvégén megismétlődött a Curiosity utazása során, de a folyamatosan változó terep biztosítja, hogy mindig legyen valami új felfedeznivaló.

Az első szolgatás során két, a rover közelében elhelyezkedő célpontot kell elemezni. Az első, „Hydra” névre keresztelt célpontot a poreltávolító eszközzel (DRT) ecseteljük, mielőtt az Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) és a Mars Hand Lens Imager (MAHLI) megvizsgálja. A második célpont, a „Dodoni” egy emelt ellenálló tulajdonság, amelyet az APXS és a MAHLI is tanulmányozni fog.

Ezenkívül a Chemistry and Camera (ChemCam) és a Mast Camera (Mastcam) műszerek továbbra is dokumentálják a felső Gediz Vallis gerincet, valamint egy másik közeli alapkőzetet, a Thassost tanulmányozzák lézerindukált lebontási spektroszkópia (LIBS) segítségével. A Mastcam az Orinoco butte-ot és a „Rouskio” nevű réteges blokkot is megfigyelni fogja.

A második sol a vezetés előtti tudományos tevékenységekre összpontosít, beleértve a Thassosszal azonos blokkon lévő sötét ér LIBS-elemzését, a kráter keleti peremét rögzítő mozaikokat, valamint a közeli munkaterület és egy másik, „Milos” nevű, ellenálló célpont megfigyelését. A környezeti érzékelők a porördög tevékenységét is figyelni fogják, és mérni fogják a légkör átlátszatlanságát.

A harmadik sol távoli tudományos megfigyeléseket foglal magában, például egy porördög felmérést és egy déli suprahorizon felhőfilmet. A ChemCam az Autonomous Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS) szoftvert fogja használni a képalkotás célpontjának kiválasztásához. A Curiosity egy kora reggeli légköri jellemzést is végez.

Miközben a Curiosity folytatja göröngyös utazásait a marsi tájon, a tudósok izgatottan várják az értékes adatokat és képeket, amelyeket továbbra is biztosít majd szomszédos bolygónk folyamatos felfedezéséhez.

Források:

– NASA/JPL-Caltech – Kép jóváírása: NASA/JPL-Caltech – Ez a forráscikk a Curiosity Marson tervezett hétvégi tervéről szolgáltatott információkat.

– A kifejezések meghatározásai:

– Sol: egy marsi nap, ami 24 óra 39 percnek felel meg a Földön.

– Kapcsolattudomány: olyan tudományos tevékenységek, amelyek közvetlen fizikai érintkezést foglalnak magukban a Mars felszínével, mint például a fogmosás vagy a fúrás.

– APXS: Alpha Particle X-ray Spectrometer, a Curiosity eszköze a kőzetek és a talaj elemi összetételének meghatározására.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, a Curiosity kamerája, amely nagy felbontású képeket készít a marsi sziklákról és talajról.

– ChemCam: Kémiai és kamera műszer, amely lézerindukált plazmaspektroszkópiát használ a kőzetek és a talaj összetételének távolról történő elemzésére.

– Mastcam: Mast Camera, a Curiosity kamerarendszere, amely panoráma és sztereoszkópikus képeket biztosít a Mars felszínéről.

– LIBS: Lézer-indukált lebontási spektroszkópia, a ChemCam által a kőzetek és a talaj összetételének elemzésére használt technika.

– ENV: A Curiosity környezeti érzékelői, amelyek a légköri viszonyokat és egyéb környezeti tényezőket mérik.

– AEGIS: Autonomous Exploration for Gathering Increased Science, a ChemCam által a képalkotó célpontok autonóm kiválasztására használt szoftver.