Új cikk: Tudósok és mérnökök a Mars-kutatáson

A Mars-kutatás területén számos tudós és mérnök dolgozik együtt a Vörös Bolygó titkainak megfejtésén. Ezek a személyek különböző intézményektől és szervezetektől származnak, mindegyik saját szakértelmével és hozzájárulásával.

Az egyik ilyen tudós Elena Amador-French, a NASA/JPL tudományos műveletek koordinátora, Pasadenában, Kaliforniában. Döntő szerepet játszik a Mars-járók tudományos műveleteinek tervezésében és végrehajtásában. Egy másik tudós, Ryan Anderson bolygógeológus az USGS-nél Flagstaffban, AZ. A Mars geológiájának tanulmányozására, múltbeli és jelenlegi folyamatainak megértésére összpontosít.

Mariah Baker bolygógeológus, a Washington DC-ben található Smithsonian Nemzeti Légi és Űrmúzeum Föld- és Bolygókutatási Központjában a túlvilági kőzetek és ásványok tanulmányozására specializálódott. Michael Battalio, a New Haven-i Yale Egyetem bolygóklimatológusa a Mars éghajlati mintázatait és folyamatait vizsgálja.

Keri Bean, a NASA/JPL Rover Planner helyettes csoportvezetője Pasadenában, Kaliforniában, segít megtervezni a Mars-járók mozgását és tevékenységét. Kristen Bennett a Flagstaff-i USGS bolygógeológusa, aki a Mars geológiai jellemzőit tanulmányozza.

A NASA/JPL csapatában Fred Calef és Abigail Fraeman bolygógeológusok is részt vesznek, akik szakértelmükkel járulnak hozzá a Mars felszínének és kőzeteinek elemzéséhez. Brittney Cooper, a torontói York Egyetem légkörkutatója (Ontario, Kanada) a Marson uralkodó légkör és időjárási minták tanulmányozására összpontosít.

Sean Czarnecki, a Tempe-i Arizonai Állami Egyetem bolygógeológusa a Mars geológiai történetét és összetételét tanulmányozza. Lauren Edgar, az USGS bolygógeológusa Flagstaffban, AZ, a Mars geológiáját és rétegrajzát kutatja.

A Mars-kutatásban részt vevő további tudósok és mérnökök közé tartozik Christopher Edwards az Észak-Arizonai Egyetemről, Samantha Gwizd a Tennessee Egyetemről, Ken Herkenhoff a Flagstaff-i USGS-től és Evan Hilgemann, a NASA/JPL-től Pasadenában, Kaliforniában. Mindegyikük egyedi betekintést nyújt a Mars geológiájának és a rover-műveletek tervezésének különböző aspektusaiba.

Alex Innanen, a York Egyetem légkörkutatója és Scott Guzewich, a NASA/GSFC Greenbeltben (MD) a marsi légkört és annak felszínnel való kölcsönhatásait tanulmányozzák. Rachel Kronyak, a NASA/JPL bolygógeológusa Pasadenában, Kaliforniában, részt vesz a Mars geológiai történetének és folyamatainak vizsgálatában.

Michelle Minitti a Framework-től (Silver Spring, MD), Natalie Moore a Malin Space Science Systemstől (San Diego, CA) és Claire Newman, az Aeolis Researchtől (Kalifornia, Pasadena) szintén hozzájárulnak a Mars feltárásához.

A Mars-kutatáson dolgozó további tudósok és mérnökök közé tartozik Catherine O'Connell-Cooper és Lucy Thompson a Frederictoni New Brunswick Egyetemről (Kanada, New Brunswick), Melissa Rice a Bellingham-i Nyugat-Washington Egyetemről és Mark Salvatore az Észak-Arizonai Egyetemről Flagstaffban, AZ.

Továbbá Susanne Schwenzer, a Milton Keynes-i Open University munkatársa, Ashley Stroupe a NASA/JPL-től Pasadenában, Dawn Sumner a University of California Davis-től Davis-ben, és Vivian Sun a NASA/JPL-től Pasadenában, Kaliforniában, mind hozzájárulnak a bolygógeológiai szakértelmükkel a Mars tanulmányozásához.

Scott VanBommel, a St. Louis-i Washington Egyetem bolygókutatója, Ashwin Vasavada, a NASA/JPL MSL-projekt tudósa Pasadenában (Kalifornia állam) és Roger Wiens geokémikus a Los Alamos-i LANL-tól, NM, létfontosságú szerepet játszanak az adatok elemzésében. és a Mars-küldetések eredményeinek értelmezése.

Sharon Wilson, a Föld- és Bolygótanulmányok Központjának bolygógeológusa, a Washington DC-i Smithsonian Nemzeti Légi és Űrmúzeum, Alivia Eng, a Georgia Tech végzős hallgatója (Atlanta, GA) és Remington Free, a NASA operációs rendszermérnöke /JPL Pasadenában, Kaliforniában, mind hozzájárulnak a Mars-kutatási erőfeszítésekhez.

Végül Emma Harris, a londoni Natural History Museum végzős hallgatója, Conor Hayes, a torontói York Egyetem végzős hallgatója, ON, Kanada, Abigail Knight, a Washington Egyetem végzős hallgatója, St. Louis, MO, és Deborah Padgett, a NASA/JPL OPGS-feladatvezetője Pasadenában, Kaliforniában, megosztják szakértelmüket a Mars-kutatás különböző vonatkozásaiban.

Ezek a tudósok és mérnökök egyesítik erejüket, hogy jobban megértsék a Marsot, feltárják geológiáját, éghajlatát, légkörét, valamint a korábbi vagy jelenlegi élet lehetőségeit. Együttműködésük és elhivatottságuk révén továbbra is feltárják a Vörös Bolygó titkait.

Források:

– Elena Amador-French, tudományos műveletek koordinátora; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Ryan Anderson, bolygógeológus; USGS; Flagstaff, AZ

– Mariah Baker, bolygógeológus; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington DC

– Michael Battalio, bolygóklimatológus; Yale Egyetem; New Haven, CT

– Keri Bean, a Rover Planner helyettes csapatvezetője; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Kristen Bennett, bolygógeológus; USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, bolygógeológus; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, légkörkutató; York Egyetem; Toronto, Ontario, Kanada

– Sean Czarnecki, bolygógeológus; Arizona Állami Egyetem; Tempe, AZ

– Lauren Edgar, bolygógeológus; USGS; Flagstaff, AZ

– Christopher Edwards, bolygógeológus; Northern Arizona University; Flagstaff, AZ

– Abigail Fraeman, bolygógeológus; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, légkörkutató; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

– Samantha Gwizd, bolygógeológus; Tennessee Egyetem; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, bolygógeológus; USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, légkörkutató; York Egyetem; Toronto, Ontario, Kanada

– Rachel Kronyak, bolygógeológus; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, bolygógeológus; Keretrendszer; Silver Spring, MD

– Natalie Moore, Mission Operations Specialist, Malin Space Science Systems; San Diego, CA

– Claire Newman, légkörkutató, Aeolis Research; Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, bolygógeológus; New Brunswicki Egyetem; Fredericton, New Brunswick, Kanada

– Melissa Rice, bolygógeológus; Western Washington Egyetem; Bellingham, WA

– Mark Salvatore, bolygógeológus; Northern Arizona University; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, bolygógeológus; Nyílt Egyetem; Milton Keynes, Egyesült Királyság

– Ashley Stroupe, Mission Operations Engineer; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Dawn Sumner, bolygógeológus; Kaliforniai Davis Egyetem; Davis, CA

– Vivian Sun, bolygógeológus; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Lucy Thompson, bolygógeológus; New Brunswicki Egyetem; Fredericton, New Brunswick, Kanada

– Scott VanBommel, bolygókutató; Washingtoni Egyetem; St. Louis, MO

– Ashwin Vasavada, az MSL projekt tudósa; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, geokémikus; LANL; Los Alamos, NM

– Sharon Wilson, bolygógeológus; Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington DC

– Alivia Eng, végzős hallgató; Georgia Tech; Atlanta, GA

– Remington Free, operációs rendszermérnök; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, végzős hallgató; Nemzeti Történelmi Múzeum; London, Egyesült Királyság

– Conor Hayes, végzős hallgató; York Egyetem; Toronto, ON, Kanada

– Abigail Knight, végzős hallgató; Washingtoni Egyetem; St. Louis, MO

– Deborah Padgett, OPGS feladatvezető; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Amelie Roberts, bolygógeológus; Imperial College; London, Egyesült Királyság

