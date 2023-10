A gyűrűs napfogyatkozás és más égi események 2023 októberében

By

A napfogyatkozás, az úgynevezett surya grahan, 14. október 2023-én következik be. Ez a természeti jelenség akkor következik be, amikor a Hold a Nap előtt mozog, és egy pillanatra elzárja a fényét. A közelgő napfogyatkozás egy gyűrű alakú napfogyatkozás lesz, amelyet „tűzgyűrűnek” is neveznek. A „gyűrű alakú” kifejezés latin eredetű, jelentése „gyűrű alakú”. Az ilyen típusú fogyatkozás során a Hold a Nap és a Föld között halad el, de a Földtől való legtávolabbi vagy ahhoz közeli helyzete miatt kisebbnek tűnik, mint a Nap. Ennek eredményeként nem takarja el teljesen a napot, és gyűrűszerű megjelenést hoz létre, ahol a nap külső szélei még láthatóak.

Sajnos a 14. október 2023-én bekövetkező gyűrű alakú napfogyatkozás nem lesz látható Indiában. A tervek szerint 11:29-kor kezdődik IST, és körülbelül öt percig tart 11:34-ig IST. Észak-Amerikában azonban megfigyelhetik majd az égboltot a napfogyatkozást. A láthatóság útja az Egyesült Államok, Mexikó, Közép-Amerika és Dél-Amerika egyes részeit fedi le. Az Egyesült Államokban a NASA szerint Oregonban PDT 9:13-kor kezdődik és Texasban 12:03 CDT-kor ér véget.

Azok számára, akik nem lehetnek szemtanúi a napfogyatkozásnak, a NASA élőben közvetíti az eseményt a YouTube-on.

2023 októbere figyelemre méltó hónapnak ígérkezik az égi események szempontjából, hiszen nap- és holdfogyatkozást is bemutat majd. A holdfogyatkozás október 29-én lesz, így ez lesz az év második holdfogyatkozása. Ezenkívül az égboltot figyelőknek lehetőségük lesz megfigyelni az Orionida meteorrajt. A meteorraj tetőzése október 21-én (Indiában október 22-én) várható éjfél és hajnal között, óránként maximum 25 hullócsillag várható Jake Foster, a Királyi Obszervatórium közcsillagászati ​​tisztje becslése szerint.

Bár a gyűrű alakú napfogyatkozás Indiában nem látható, még mindig rengeteg égi csodát lehet élvezni októberben.

