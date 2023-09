A Simons Alapítvány kihirdeti a függetlenségi díjakat

A Simons Alapítvány nyilvánosságra hozta a rangos függetlenségi díjának 13 kitüntetettjét, amelyek támogatják a kutatókat a mentorált képzésből a független kutatói pozícióba való átmenetben. Minden ösztöndíjas legfeljebb két év posztdoktori támogatásban részesül, amely magában foglalja a 85,000 10,000 USD éves fizetést, valamint az évi 600,000 XNUMX USD erőforrás- és szakmai fejlődési támogatást. Az oktatói állás megszerzése után az ösztöndíjasok három év alatt összesen XNUMX XNUMX dollár támogatásban részesülnek.

A három függetlenségi díj programját a Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), a Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB) és a Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI) biztosítja. E programok célja, hogy bevonják az ösztöndíjasokat a kutatási függetlenség felé való elmozdulásba.

Az SCGB és az SCPAB által felajánlott Transition to Independence (TTI) díjak támogatást nyújtanak az idegtudomány kutatóinak. Az SCGB TTI-díjak a nagyméretű áramkörök egysejtű felbontású vizsgálatára összpontosítanak, hogy megértsék a neurális kódolást és dinamikát, míg az SCPAB TTI-díjak a kognitív öregedés idegtudományára összpontosítanak betegség nélkül. Mindkét program nyitott az idegtudomány alulreprezentált csoportjaihoz tartozó egyének számára, beleértve a fogyatékkal élőket és a hátrányos helyzetűeket.

A SFARI Bridge to Independence (BTI) Díj különböző hátterű pályázókat fogad el, akik az autizmustudomány különböző területein dolgoznak, mint például a genetika, a molekuláris mechanizmusok, az áramkörök és rendszerek, valamint a klinikai tudomány. A SFARI ösztönzi a történelmileg alulreprezentált vagy kirekesztett csoportok jelentkezését.

A három program minden ösztöndíjasa egy tanuló közösség részévé válik, és részt vesz a szakmai fejlődésben és közösségépítő tevékenységekben. Részt vesznek workshopokon, támogatást kapnak a Simons Alapítvány tudósaitól és munkatársaitól, találkoznak a kijelölt külső mentorokkal, és személyesen vesznek részt a Simons Foundation nyomozói találkozóin és a Függetlenségi Díj elvonulásain.

A 2024-es függetlenségi díjak pályázati időszaka 10. október 2023-én nyílik meg. A díjakkal kapcsolatos további információkért keresse fel a Simons Foundation Independence Awards információs oldalát.

Definíciók:

SCGB: Simons Collaboration on the Global Brain

SCPAB: Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain

SFARI: Simons Alapítvány Autizmuskutatási Kezdeményezése

Források:

– [Simons Foundation] (simonsfoundation.org/independence-awards.html)