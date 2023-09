Sabine Hossenfelder: A valószínűtlen közösségimédia-sztár és tudományos kommunikátor

By

Sabine Hossenfelder elméleti fizikus és matematikus a közösségi média váratlan sztárja lett a COVID-19 világjárvány sötét napjaiban. Hossenfelder nem tudott elmenni a német frankfurti intézethez, ezért a YouTube-hoz fordult, hogy megőrizze józan eszét. Csatornáját átkeresztelte „Science without the gobbledygook”-ra, és aktívan elkezdett videókat közzétenni, száraz eszét és szelíd bölcsességét szétosztva az interneten egyre növekvő rajongótáborának. Mára 1 millió előfizetője van, és sok követője van a Patreonon.

Tudományos kommunikátorként Hossenfelder komolyan veszi szerepét, célja, hogy kontextust biztosítson és egyszerűsítse közönsége számára az összetett tudományos témákat. Videóival kitölti az űrt a zseniális tudomány és a nehézsúlyú folyóiratok között, olyan betekintést nyújtva, amivel a hagyományos szerkesztők nem foglalkoznak. Egy kis humorral olyan kérdéseket feszeget, mint például, hogy számítógépes szimulációban élünk-e, vagy hogy az 5G technológia miért használ magas frekvenciákat.

A videók YouTube-on való közzététele nemcsak megbízható bevételi forrást generál Hossenfelder számára, hanem lehetővé teszi számára, hogy finanszírozza a kvantumgravitációval kapcsolatos kutatásait. Amellett, hogy közvetlenül a YouTube-on keres pénzt, támogatást kap szponzoroktól, a Patreon támogatóitól és adományokból. Ez a megközelítés pénzügyi stabilitást és szabadságot biztosított számára a kutatási ösztöndíjak folyamatos keresésétől.

Hossenfelder tudományos csatornája a fizika helyzetével kapcsolatos ellentétes nézeteinek platformjává is vált, különösen a tudományos elméletekben a szépségre és az egyszerűségre való törekvésével kapcsolatos kritikájának. A „Lost in Math: How Beauty Leads Physics Astray” című könyvében azzal érvel, hogy a tudományos közösség szépségmegszállottsága hátráltathatja az olyan összetett jelenségek megértésében, mint a sötét anyag. Míg egyes fizikusok szkepticizmusukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a standard modell képes megmagyarázni a sötét anyagot, Hossenfelder úgy látja, hogy ez nem ismeri fel a bonyolultabb magyarázatok szükségességét.

Annak ellenére, hogy néhány prominens tudós bírálattal szembesült, Hossenfelder szövetségeseket talált, akik értékelik az ő nézőpontját. Patricia Rankin, az Arizonai Állami Egyetem fizika tanszékének elnöke dicséri Hossenfeldert, amiért megkérdőjelezte a feltételezéseket, és felvázolta a határokat annak, amit a tudomány elmondhat és mit nem. Stacy McGaugh, a Case Western Reserve Egyetem csillagászprofesszora együttműködött Hossenfelderrel, és nagyra értékeli őszinteségét és hajlandóságát, hogy elmondja véleményét.

Összefoglalva, Sabine Hossenfelder betörése a közösségi médiába a tudományos kommunikáció figyelemre méltó alakjává változtatta. Lebilincselő videóival és szellemes kommentárjával odaadó rajongótábort és pénzügyi támogatást vonzott kutatásaihoz. Noha ellentétes nézetei vitákat váltottak ki, továbbra is feszegeti a tudományos diskurzus határait, és megkérdőjelezi az uralkodó feltételezéseket.

