Az asztrofotós lenyűgöző kilátást készít a ritka szuperkék holdról Portugália felett

Miguel Claro professzionális fotós nemrégiben lélegzetelállító képet készített a Szuperkék Holdról 30. augusztus 2023-án, amint az a portugáliai Dark Sky Alqueva rezervátumban lévő Monsaraz kastély felett emelkedett. Az asztrofotózásáról ismert Claro a The World at Night tagja és a Dark Sky Alqueva Reserve hivatalos asztrofotósa.

A nevével ellentétben a Kék Hold valójában nem kék. Meghatározása szerint a második telihold egy hónapon belül, vagy a harmadik a négy telihold közül egy évszakban. Másrészt a szuperhold akkor fordul elő, amikor a telihold egybeesik a hold perigeusával, így a szokásosnál valamivel nagyobbnak és fényesebbnek tűnik.

Az augusztus 30-i szuperkék hold ritka esemény volt, amely évtizedekig nem fordul elő. A NASA szerint a következő szuperkék hold 2037-ben lesz.

A Hold megfigyelése iránt érdeklődők számára útmutatók állnak rendelkezésre a távcsövek és távcsövek legjobb ajánlataihoz. Ezenkívül az asztrofotózáshoz ajánlott fényképezőgépek és objektívek is segítenek saját égi képek rögzítésében.

Miguel Claro munkái megtalálhatók a honlapján és az Instagram-fiókjában, ahol az éjszakai égboltról készült látványos képeit mutatják be.

