Az emberek több ág elvesztését okozzák az élet fájában, a tanulmány eredményei

Egy új tanulmány az emberi tevékenységek által okozott hatodik tömeges kihalás veszélyére figyelmeztet, és azt állítja, hogy az emberek okozzák az „életfa” egész ágainak elvesztését. A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent tanulmány azért egyedülálló, mert nem csupán egyes fajok, hanem egész nemzetségek kipusztulását vizsgálja.

A kutatók a gerinces fajokra (a halak kivételével) összpontosítottak, és megállapították, hogy a vizsgált 5,400 nemzetségből 73 az elmúlt 500 évben kipusztult, többségük pedig az elmúlt két évszázadban eltűnt. Ez a kihalási arány jóval magasabb, mint ami a fosszilis feljegyzések alapján várható lenne.

Az olyan emberi tevékenységeket, mint az élőhelyek pusztítása, a túlhalászás és a vadászat a kihalási válság elsődleges okaként azonosítják. Egy nemzetség elvesztése messzemenő következményekkel járhat az egész ökoszisztémára nézve. A tanulmány társszerzője, Gerardo Ceballos kiemeli a helyzet sürgősségét, és kijelenti: „Aggodalomra ad okot, hogy… olyan gyorsan elveszítjük a dolgokat, hogy számunkra ez a civilizáció összeomlását jelzi.”

Bár minden szakértő egyetért abban, hogy a kihalás jelenlegi üteme riasztó, vita tárgya, hogy ez a hatodik tömeges kihalás. A tudósok úgy határozzák meg a tömeges kihalást, mint a fajok 75%-ának rövid időn belüli elvesztését. Robert Cowie, a Hawaii Egyetem biológusa szerint ezzel a definícióval élve a hatodik tömeges kihalás még nem következett be.

A tanulmány azon megállapításai azonban, hogy az Életfa egész ágai elvesztek, aláhúzzák a helyzet súlyosságát. Ez a tanulmány azt bizonyítja, hogy sürgős cselekvésre van szükség a biológiai sokféleség megőrzése és az emberiség jövőjének védelme érdekében.

Források:

– Ceballos, G., et al. (2023). Biológiai megsemmisülés a folyamatban lévő hatodik tömeges kihaláson keresztül, amelyet a gerincesek populációjának elvesztése és csökkenése jelez. Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Hajnal, 20. szeptember 2023