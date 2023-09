Az emberek elveszítik az életfa teljes ágát, figyelmeztet egy új tanulmány

By

A Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) nemrég megjelent tanulmánya feltárta, hogy az emberek az „Életfa” egész ágait pusztítják el, ami aggodalmat kelt egy esetleges hatodik tömeges kihalás miatt. A Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem kutatói által végzett tanulmány teljes nemzetségek kihalására összpontosít, amelyek fajok és családok közötti osztályozást jelentik.

A korábbi tanulmányokkal ellentétben, amelyek csak az egyes fajok elvesztését vizsgálták, ez a kutatás egész nemzetségek eltűnését elemzi. Ez jelentős hozzájárulás, mert mélyebben megérti a jelenlegi kihalási arányokat. Gerardo Ceballos professzor, a tanulmány egyik társszerzője hangsúlyozza, hogy a kihalási válság ugyanolyan súlyos, mint az éghajlatváltozási válság, de gyakran figyelmen kívül hagyják.

A Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) adatait megvizsgálva a kutatók megállapították, hogy az elmúlt 73 évben 500 nemzetség halt ki, a kihalások többsége az elmúlt két évszázadban történt. Ez riasztó, mivel a korábbi kihalási arányok alapján csak két nemzetségnek kellett volna elvesznie ugyanabban az időkeretben.

A tanulmány az emberi tevékenységeket, például az élőhelyek pusztítását, a túlhalászást és a vadászatot tartja e kihalások fő okaként. Még egyetlen nemzetség elvesztése is messzemenő következményekkel járhat az ökoszisztémákra nézve. A kutatók úgy vélik, hogy sürgős cselekvésre van szükség a civilizációk további elvesztésének és összeomlásának megakadályozása érdekében.

Bár a szakértők egyetértenek abban, hogy a kihalás jelenlegi üteme riasztó, az továbbra is vita tárgyát képezi, hogy megfelel-e a hatodik tömeges kihalás kritériumainak. A tömeges kihalás a fajok 75%-ának rövid időn belüli elvesztését jelenti. Ha azonban a jelenlegi kihalási ráta továbbra is fennáll vagy növekszik, akkor valószínűleg tömeges kihalás következik be.

A tanulmány szerzői kiemelik, hogy a további kihalások megelőzése érdekében kiemelten kell kezelni a természetes élőhelyek védelmét és helyreállítását. Úgy vélik, hogy még mindig sok nemzetséget meg lehet menteni, ha azonnali intézkedést tesznek.

Források: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Definíciók:

Nemzetségek: Az élőlények osztályozásában a nemzetség a faj és a család közötti rangot jelenti.

Faj: Olyan szervezetek csoportja, amelyek hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, és képesek szaporodni termékeny utódok létrehozására.

Tömeges kihalás: A fajok jelentős százalékának gyors elvesztése rövid időn belül, ami jelentős ökológiai és evolúciós változásokhoz vezet.

Életfa: A különböző fajok közötti kapcsolatok metaforikus ábrázolása, evolúciós történetük egy közös ősre vezethető vissza.