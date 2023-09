A tudósok felfedezték a szilícium-dioxiddal bevont nanogyémántok kémiai mechanizmusát kvantumszámításhoz és biocímkézéshez

A San Jose State University (SJSU) kutatói feltárták azt a kötési mechanizmust, amely a nanogyémántok egységes szilícium-dioxid héjának kialakulásáért felelős. A csapat a Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) által generált erőteljes röntgensugarakat használt a SLAC National Accelerator Laboratory-ban a nanoanyagok tanulmányozására. Az ACS Nanoscience Au folyóiratban megjelent eredmények döntő betekintést nyújtanak a szilícium-dioxiddal bevont nanogyémántok létrehozásának kémiájába.

A nanogyémántok rendkívül kicsi szintetikus gyémántok, amelyek figyelemre méltó tulajdonságokkal rendelkeznek. Kis méretük ellenére a nanogyémántok tökéletes szénrácsokkal rendelkeznek, és szobahőmérsékleten reagálnak a mágneses mezőkre, az elektromos mezőkre és a fényre. Ezek az egyedi jellemzők alkalmassá teszik a nanogyémántokat különféle alkalmazásokra, beleértve a kvantumszámítást és a sejtek biológiai címkézését.

A nanogyémántok funkcionalitásának fokozása érdekében a kutatók a gyémántrészecskék szilícium-dioxiddal való bevonása felé fordultak. A szilícium-dioxid nemcsak sima és védőburkolatot biztosít a nanogyémántoknak, hanem lehetővé teszi a felület módosítását is. A szilícium-dioxid-bevonat speciális címkéinek hozzáadásával a tudósok a nanogyémántokat meghatározott sejtekre vagy helyekre irányíthatják. A nanogyémánt mozgásának ez a szabályozása jelentős hatással van a biomedicina és a biotechnológia alkalmazására.

A tudósokat több mint egy évtizede zavarja a nanogyémántok szilícium-dioxid bevonatának kialakulásának mechanizmusa. Az SJSU kutatói felfedezték, hogy a nanogyémánt felületén lévő alkohol kémiai csoportok döntő szerepet játszanak a szilícium-dioxid héjak növekedésének elősegítésében. Azt találták, hogy az ammónium-hidroxid etanollal történő bevonása a bevonási folyamat során ezen alkoholcsoportok képződéséhez vezet.

A szilícium-dioxid bevonat alatt rejtőző felületek vizsgálatára az SJSU kutatói az SSRL röntgenberendezéseit alkalmazták. Átmeneti élérzékelőt, egy szuperérzékeny hőmérőt használtak a hőmérséklet-változások észlelésére és röntgenenergiává alakítására. A röntgenabszorpciós spektroszkópia (XAS) segítségével a csapat megvizsgálta a nanogyémántok felületét, és nanométeres skálán megmérte a szilícium-dioxid bevonat vastagságát. Az eredmények igazolták az XAS hatékonyságát a víz alatti anyagok, például a nanogyémántok tanulmányozásában.

A szilícium-dioxiddal bevont nanogyémántok kötési mechanizmusának megértésében szerzett ismeretek új utakat nyitnak a kutatók előtt. Abraham Wolcott, a tanulmány vezető kutatója más anyagok, például titán és cink-oxidok felhasználását tervezi nanogyémántok bevonására. Ezek az alternatív bevonatok tovább bővíthetik a nanogyémántok alkalmazását a kvantumérzékelésben és a biológiai címkézésben.

A kutatás eredményei értékes betekintést nyújtanak a nanogyémánt bevonatok kémiájába, és lehetőséget kínálnak a szilícium-dioxid héj optimalizálására és más bevonóanyagok feltárására. A szilícium-dioxiddal bevont nanogyémántok mögött rejlő kémiai mechanizmus jobb megértésével a kutatók továbbra is felszabadíthatják ezekben az apró gyémántokban rejlő lehetőségeket kvantumszámítási és biocímkézési alkalmazásokban.

