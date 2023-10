Korallfehérítés váratlan mélységben az Indiai-óceánon

By

A Plymouth Egyetem kutatói meglepő felfedezést tettek az Indiai-óceán korallfehérítésével kapcsolatban. A felszín alatt 90 méterrel (295 láb) találtak bizonyítékot a korallok kifehéredésére, olyan mélységekre, amelyekről korábban azt hitték, hogy ellenállnak az óceán felmelegedésének. A Nature Communications-ben megjelent tanulmány feltárta, hogy a tengerfenék bizonyos területein a zátonyok akár 80 százalékát is megrongálta az óceánok hőmérsékletének emelkedése.

Hagyományosan úgy gondolták, hogy a mélyebb korallok ellenállóak az óceánok felmelegedésével szemben, mivel az általuk lakott hűvösebb vizek viszonylag stabilak maradnak. Ez a tanulmány azonban kimutatta, hogy ez nem így van, és potenciálisan az éghajlati változások miatt veszélybe sodorhatja a hasonló mélységű zátonyokat világszerte.

A kutatócsoport az in situ megfigyelés, a víz alatti robotok és a műhold által generált oceanográfiai adatok kombinációját használta a jelenség tanulmányozására. Felfedezték, hogy még akkor is, ha a felszíni hőmérséklet stabil maradt, a felszín alatti hőmérséklet jelentős emelkedése hatással volt a mélytengeri korallokra. Ez a mélytengeri kifehéredés akkor is megtörtént, amikor a sekélyebb zátonyok nem mutatták a károsodás jeleit.

Bár a tanulmány megállapította, hogy a zátony egyes részei helyreálltak, amikor a kutatók 2020-ban és 2022-ben visszatértek, az eredmények továbbra is aggodalomra adnak okot. A felszín alatt 100-490 láb között talált mezofotikus koralloktól azt várták, hogy mérsékeljék az óceán felmelegedése miatti sekély vízi korallok kifehéredése által okozott ökológiai károkat. Most azonban ezek a korallok is veszélyben vannak.

Az éghajlatváltozásnak a régió óceánrajzára gyakorolt ​​hatását felerősítik a természetben előforduló ciklusok, mint például az El Nino és az Indiai-óceáni dipólus. A kutatók hangsúlyozzák, hogy sürgősen bővíteni kell e változásoknak ezekre a környezetekre gyakorolt ​​hatásaival kapcsolatos ismereteinket, amelyekről jelenleg korlátozott ismereteink vannak.

