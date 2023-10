Látványos felfedezés: érintetlen korallzátonyokat lepleztek le a Galápagos-szigeteken

By

A Falkor kutatóhajó fedélzetén tartózkodó tudósok rendkívüli leletre bukkantak a Galápagos-szigeteket körülvevő vizeken. A legkorszerűbb ROV SuBastian robotot felhasználva, amely akár 4,500 méteres mélységet is képes felfedezni, a kutatók két, korábban fel nem fedezett hidegvízi korallzátonyra bukkantak. Ezek a rendkívüli zátonyok, amelyek 370 és 420 méter között helyezkednek el a felszín alatt, új dimenziót adtak a Galápagos-szigetek tengeri rezervátumának megértéséhez.

A több mint 800 méter hosszú zátony közül a nagyobbik nyolc futballpályának felel meg, míg a kisebbik zátony 250 méteres. Ami igazán figyelemre méltó ezekben a korallképződményekben, az az bennük található köves korallfajok gazdagsága, ami arra utal, hogy évezredek óta ápolják a tengeri biológiai sokféleséget. Ez az izgalmas kinyilatkoztatás a 2023 áprilisában tett leletre épül, amikor a Woods Hole Oceanográfiai Intézet R/V Atlantis fedélzetén lévő tudósok először mély korallzátonyokat fedeztek fel a Galápagos tengeri rezervátumban.

Az expedíció elsődleges célja az volt, hogy lézeres szkennelési technológiát alkalmazzanak, hogy kivételesen nagy felbontású térképeket készítsenek ezekről a zátonyokról. A kétmilliméteres felbontású térképek készítésére alkalmas lézerszkennerek segítségével a kutatók azonosítani tudták a tengerfenéken élő organizmusok változatos körét. Hagyományosan a víz alatti térképészeti technológiák durva felbontásuk miatt korlátozottak voltak az élő szervezetek képeinek rögzítésében. Ez az áttörést jelentő lézeres szkennelési módszer azonban új lehetőségeket nyitott a víz alatti ökoszisztémák példátlan részletességű tanulmányozására.

A korallzátonyok felfedezése mellett a tudósok két, korábban feltérképezetlen tengerhegyre is bukkantak. Ezeket a tengeri hegyeket, amelyekről a műholdadatok alapján feltételezik, hogy léteznek, most megerősítették, és a legmodernebb technológia segítségével aprólékosan feltérképezték. Ezek az értékes információk nemcsak a tudományos megértéshez járulnak hozzá, hanem a hatékony döntéshozatal alapját is képezik ezen egyedülálló ökoszisztémák megőrzésével és megőrzésével kapcsolatban.

A Galápagos Nemzeti Park Igazgatósága elismerte ennek a kutatásnak a jelentőségét, hangsúlyozva a geológiai dinamika fontosságát a mélytengeri ökoszisztémák kialakításában. E távoli régiók folyamatos vizsgálatával és feltérképezésével biztosítjuk, hogy a Galápagos-szigetek továbbra is a természet szépségének és ökológiai jelentőségének ragyogó példája maradjon.

