Műholdas megfigyelések az elmúlt 25 évben a jég sűrűségének csökkenését mutatták ki az Antarktisz jégtakaróin, ami alátámasztja az éghajlatváltozás gyorsuló hatását. Az Európai Űrügynökség Copernicus Sentinel-100,000 és CryoSat küldetéséből származó 1 40 műholdas radarképet elemző tanulmány megállapította, hogy az Antarktisz lebegő jégtábláinak több mint 1997%-a jelentősen csökkent 162 óta. A 71 antarktiszi jégpolc közül 8.3 a térfogat csökkenése, ami összesen mintegy XNUMX billió tonna jégveszteséget eredményezett a vizsgált időszakban.

Az eredmények rávilágítanak a jégveszteség lehetséges következményeire. Az Antarktisz szárazföldi jégtakaróinak meghosszabbításaként a jégpolcok akadályként működnek, amely lelassítja a jég áramlását az óceánba, így stabilizálja a gleccsereket. A jégtáblák elvesztése azonban nemcsak a tengerszint emelkedéséhez járul hozzá, hanem a felgyorsult jégveszteséghez is, amely az óceánba áramló gleccser édesvíz formájában jelentkezik. Ez a kettős hatás jelentős kockázatot jelent.

A tanulmány feltárta, hogy a jégtáblák olvadása körülbelül 74 billió tonna édes olvadékvíz kibocsátását eredményezte az óceánba. Ez az olvadékvíz beáramlása hatással lehet az óceáni keringésre, amely létfontosságú szerepet játszik a globális hőmérséklet szabályozásában és a vízi élet támogatásában.

A kutatás összetett képet mutatott be az Antarktiszon tapasztalható jégveszteségről is. A kontinens nyugati oldalán az eltérő áramlatok és szelek miatt melegebb víznek kitett jégtakarók jelentősebb jégveszteséget szenvedtek el, mint a keleti oldalon. A Getz-jégpolc, a legnagyobb az Antarktiszon, 2 óta 1997 billió tonna jeget veszített, és a veszteség körülbelül 5%-a a jég leszakadásának és az óceánba sodródásnak tulajdonítható. A veszteség fennmaradó 95%-a a jégpolc tövében bekövetkezett olvadás miatt következett be.

A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy az Antarktiszon a jégtáblák csaknem fele zsugorodik, és nincs jele a fellendülésnek, ami azt jelzi, hogy nem tudnak regenerálódni a felmelegedő éghajlat nyomása alatt. Ez rávilágít arra, hogy sürgősen szükség van az Antarktisz folyamatos műholdas megfigyelésére, mint például a Copernicus Sentinel-1 és a CryoSat küldetések, hogy nyomon kövessék és megértsék a távoli sarki tájon végbemenő változásokat.

