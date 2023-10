Az űrhajók hatása a Föld légkörének összetételére

By

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban nemrég megjelent tanulmány feltárta, hogy a műholdak és az űrhajók nagy mennyiségű fémmel szennyezik a Föld légkörét. Ez a szennyezés a sztratoszférában történik, egy olyan régióban, ahol nagy az ózonkoncentráció.

A Dan Cziczo, a Purdue-i Egyetem munkatársa által vezetett kutatócsoport közel 12 mérföldes magasságban repült repülőgépekkel gyűjtött adatokat. Ez lehetővé tette számukra, hogy pontos méréseket készítsenek anélkül, hogy a repülőgépek füstje szennyezett volna. A tanulmány felfedezte, hogy az űrhajókban gyakran előforduló fémek, például a lítium, a réz, az alumínium és az ólom, meghaladták a természetesen előforduló kozmikus por szintjét.

Ezenkívül a csapat megállapította, hogy az ózonréteg védelméhez nélkülözhetetlen kénsavrészecskék csaknem 10 százaléka űrhajókból származó elpárologtatott maradványokkal szennyezett. Az egyedi elemek, például a nióbium jelenléte hőpajzsok használatát jelzi a rakétákban. Ezek a bizonyítékok arra utalnak, hogy az űrhajókból származó szennyezés nem meteoritokból származik, amelyek évszázadok óta változatlanok maradtak.

Ennek a szennyezésnek a környezeti hatása még nem teljesen ismert. Tekintettel azonban a pályán keringő műholdak számának előre jelzett növekedésére, a helyzet tovább romolhat. A becslések szerint 50,000-ra további 2030 50 műhold lesz, olyan cégek mellett, mint a SpaceX és az Amazon. Az űripar ilyen gyors növekedése azt jelenti, hogy a sztratoszférában lévő aeroszol részecskék akár XNUMX százaléka is tartalmazhat az űrhajókba újra belépő fémeket.

Ezek a megállapítások aggodalomra adnak okot az űripar terjeszkedésének környezeti következményei miatt. Az űrszemét felhalmozódása és az ember által előállított anyagok sztratoszférába kerülése további vizsgálatokat tesz szükségessé. Mivel továbbra is nagymértékben támaszkodunk a műholdakra és az űrhajókra, kulcsfontosságúvá válik olyan fenntartható gyakorlatok kidolgozása, amelyek minimalizálják a légkörünkre gyakorolt ​​negatív hatást.

Forrás: Proceedings of the National Academy of Sciences