A tudósok rekonstruálják a kulcskövület arcát a nagy majomban és az emberi evolúcióban

By

Az Amerikai Természettudományi Múzeum, a Brooklyn College és a Katalán Őslénytani Intézet, Miquel Crusafont tudósai sikeresen rekonstruálták a Pierolapithecus catalaunicus arcát, amely egy jelentős kövület a nagymajom és az emberi evolúció tanulmányozásában.

A Pierolapithecus catalaunicus faj, amely körülbelül 12 millió évvel ezelőtt élt, kulcsfontosságú a hominidák evolúciójának mozaik jellegének megértésében. Egyike azon kevés fajoknak, amelyeket jól megőrzött koponyáról és részleges csontvázról ismernek, és értékes betekintést nyújt a hominid családfán való elhelyezkedésébe és biológiájába.

A Pierolapithecus korábbi ismeretei azt sugallták, hogy egyenes testterve volt, mielőtt adaptációkat dolgozott volna ki a lógáshoz és a faágak közötti mozgáshoz. A koponya sérülése miatt azonban továbbra is fennállnak a viták az evolúciós helyzetéről.

E kérdések megválaszolására a tudósok CT-vizsgálatokkal gyakorlatilag rekonstruálták a Pierolapithecus koponyáját, és összehasonlították más főemlősfajokkal. Modellezték a majom arcszerkezetének legfontosabb jellemzőinek alakulását is. Megállapításaik felfedték, hogy a Pierolapithecus arcformája és méretei megegyeznek a megkövesedett és élő emberszabású majmokkal, de olyan jellegzetes arcvonásokkal is rendelkezik, amelyek más középső-miocén majmoknál nem találhatók meg.

Az eredmények alátámasztják azt az elképzelést, hogy a Pierolapithecus a majmok és az emberek családjának egyik legkorábbi tagja. Az evolúciós modellezés kimutatta, hogy a Pierolapithecus koponyája alakját és méretét tekintve közelebb áll ahhoz az ősi formához, amelyből az élő emberszabású majmok és az emberek fejlődtek ki. Az eredmények azt is sugallják, hogy a gibbonok és a sziamangok, a „kisebb majmok” mérete csökkent őseikhez képest.

Ez a tanulmány hangsúlyozza a jól megőrzött kövületek rekonstrukciójának és elemzésének fontosságát, hogy jobban megértsük a majmok és az emberek evolúcióját. Az olyan ősi fajok, mint a Pierolapithecus, biológiájába és fizikai jellemzőibe való betekintés révén a tudósok tovább finomíthatják saját evolúciós történetünk megértését.

Források:

– Proceedings of the National Academy of Sciences, 16. október 2023.

– Amerikai Természettudományi Múzeum, Brooklyn College és Miquel Crusafont Katalán Paleontológiai Intézet.