A kutatók arzénnel ötvözött foszfor nanoszalagokat fejlesztenek az eszköz teljesítményének javítása érdekében

By

A University College London (UCL) kutatói jelentős áttörést értek el a nanoanyagok területén. Arzénnal ötvözött foszforból álló, egy atom vastagságú szalagokat fejlesztettek ki, amelyek potenciálisan nagymértékben javíthatják a különféle eszközök, köztük az akkumulátorok, szuperkondenzátorok és napelemek teljesítményét.

A foszfor nanoszalagokat először az UCL csapata fedezte fel 2019-ben. Azóta „csodaanyagként” emlegetik őket, amely forradalmasíthatja az alkalmazások széles körét. A tiszta foszfortartalmú anyagok azonban korlátozott vezetőképességgel rendelkeznek, ami korlátozza felhasználásukat bizonyos eszközökben.

A Journal of the American Chemical Society folyóiratban megjelent legújabb tanulmányukban a kutatók azt találták, hogy kis mennyiségű arzén hozzáadásával a foszfor nanoszalagokhoz jelentősen javítani tudták vezetőképességüket -140 °C feletti hőmérsékleten. Ez az áttörés nemcsak megőrizte a csak foszfort tartalmazó szalagok hasznos tulajdonságait, hanem új lehetőségeket nyitott az energiatárolás, az orvostudományban használt közeli infravörös detektorok, sőt a kvantumszámítás területén is.

A kutatócsoport úgy véli, hogy ugyanez a technika alkalmazható olyan ötvözetek előállítására, amelyek foszfort kombinálnak más elemekkel, például szelénnel vagy germániummal. Az ötvözés ezen sokoldalúsága a lehetőségek világát nyitja meg e nanoanyagok tulajdonságainak szabályozására és potenciális alkalmazási területeik kiterjesztésére.

Az arzén-foszfor nanoszalagok előállítási folyamata magában foglalja a foszfor- és arzénlapokból képződő kristályok folyékony ammóniában oldott lítiummal való keverését. Ez a keverék egy sor kémiai reakción megy keresztül, amelynek eredményeként néhány réteg magas, több mikrométer hosszú és több tíz nanométer széles szalagok képződnek. Ezeknek a nanoszalagoknak az egyik legfontosabb jellemzője a nagy „lyukmobilitás”, amely javítja az elektromos áram áramlásának hatékonyságát.

A kutatók arra számítanak, hogy ezek a nanoszalagok nagy mennyiségben folyékony formában is előállíthatók, így költséghatékonyak és sokféle alkalmazásra alkalmasak. Az energiatárolás és a napenergia területén működő eszközök teljesítményének javításában rejlő hihetetlen lehetőségük jelentős előrelépéseket nyithat meg a megújuló technológiák terén.

FAQ

Mik azok a foszfor nanoszalagok?

A foszfor nanoszalagok egy atom vastagságú szalagok, amelyek foszforatomokból állnak. Egyedülálló tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek vonzóvá teszik őket különféle alkalmazásokhoz, beleértve az energiatárolást és a napelemeket.

Hogyan javítják az arzénnel ötvözött foszfor nanoszalagok az eszköz teljesítményét?

Kis mennyiségű arzén hozzáadásával a foszfor nanoszalagokhoz vezetőképességük jelentősen megnő. Ez a fejlesztés lehetővé teszi a jobb energiatárolást az akkumulátorokban, a napelemek hatékonyságának növelését, valamint a kvantumszámítási és orvosi detektorok lehetséges alkalmazását.

A foszfor nanoszalagok kombinálhatók más elemekkel?

Igen, a kutatók úgy vélik, hogy a foszfor nanoszalagok ötvözhetők más elemekkel, például szelénnel vagy germániummal, hogy tovább javítsák tulajdonságaikat és bővítsék potenciális alkalmazási területeiket.

Mi az arzénnel ötvözött foszfor nanoszalagok előállítási folyamata?

A gyártási folyamat során a foszfor- és arzénlapokból képződött kristályokat folyékony ammóniában oldott lítiummal keverik össze. Ez a keverék kémiai reakciókon megy keresztül, és nanoszalagokat képez, amelyek különféle eszközökben alkalmazhatók.