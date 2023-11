Az új kutatás a természet nindzsáit hasznosítja a kivi és a méhek védelmére

By

A kiwi tudósok egy úttörő megoldást kutatnak a veszélyes kórokozók leküzdésére a mezőgazdaságban a természet nindzsáinak – fág biokontrolljának – felhasználásával. A „természet nindzsái” kifejezést Dr. Heather Hendrickson, a Canterbury Egyetem vezető oktatója alkotta meg, hogy leírja azokat a vírusokat, amelyek kifejezetten a káros baktériumokat támadják meg anélkül, hogy károsítanák a hasznosakat. Ellentétben a gyakran széles hatásspektrumú antibiotikumokkal, a fágok korlátozott gazdaszervezettel rendelkeznek, így rendkívül célzottak és hatékonyak a kórokozók elleni küzdelemben.

Úttörő törekvésként Dr. Hendrickson interdiszciplináris kutatócsoportja 8.9 millió dollárt kapott az Üzleti, Innovációs és Foglalkoztatási Minisztérium 2023-as Alapjától, hogy fág „koktélokat” fejlesszen ki a legfontosabb mezőgazdasági kórokozók leküzdésére. A kezdeményezések elsősorban a kiviszőlőrák (Psa) és a mézelő méheket sújtó amerikai Foulbrood vírus elleni küzdelemre összpontosítanak.

A fágok használatának előnye abban rejlik, hogy képesek specifikusan megfertőzni a megcélzott kórokozókat, miközben megkímélik a szervezet egészségéhez nélkülözhetetlen egyéb mikroorganizmusokat. Például, ha egy fágot beadnak egy mézelő méhnek, az közvetlenül megtámadja a specifikus kórokozót anélkül, hogy befolyásolná a méh jótékony bélbaktériumait. Ez a precíziós célzási mechanizmus minimálisra csökkenti a védett szervezet általános egészségi állapotának megzavarásának kockázatát.

A fág biokontroll hasznosítása jelentős hatással van Új-Zéland mezőgazdaságára. Személyre szabott fágmegoldások kifejlesztésével a kutatók azt remélik, hogy fokozzák a termelékenységet és a biztonságot az élelmiszeriparban, miközben előmozdítják a környezettudatosságot. A projekt célja továbbá a feldolgozó bioipar megerősítése, magas képzettséget igénylő munkahelyek teremtése és a globális piacokhoz való hozzáférés megkönnyítése.

A kutatási együttműködésben olyan megbecsült intézmények vesznek részt, mint az Otago Egyetem, a Plant and Food Research, a Cawthron Institute, a BioSouth Ltd. és az Apiculture New Zealand. A maori tudósok és kutatók által vezetett bennszülött perspektívák értékes betekintést nyújtanak a projektnek a taiao-ra (környezetre) gyakorolt ​​hatásaiba, különös tekintettel a maori vezette vállalkozások elterjedtségére az elsődleges szektorban.

Ennek a törekvésnek a hosszú távú jövőképe túlmutat a mezőgazdasági ágazaton. Dr. Hendrickson úgy véli, hogy a fágok mezőgazdasági biztonságos felhasználásához szükséges infrastruktúra és szakértelem megteremtésével a platform kiterjeszthető az élelmiszertermelést fenyegető újonnan felmerülő fenyegetésekre, és akár az orvosilag releváns emberi kórokozókra is. Ez a kutatás izgalmas lehetőségeket nyit meg a betegségek elleni védekezés és a biológiai biztonság jövője előtt a különböző iparágakban.

A projekt már kapott támogatást az érintettektől, köztük a méhészektől, akik nagylelkűen biztosítottak talajmintákat. Hála jeléül a kutatók a felfedezett fágokat a közreműködőkről nevezték el, némelyikük pedig olyan ismert alakokról, mint Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield, sőt magukról a méhészekről is elnevezték.

A természet nindzsák erejének hasznosításával Új-Zéland jó helyzetben van ahhoz, hogy forradalmasítsa a betegségek elleni védekezést a mezőgazdaságban, megvédje a létfontosságú ökoszisztémákat, és potenciálisan kikövezze az utat az emberi kórokozók elleni küzdelem új megközelítései előtt.

FAQ

Mik azok a fág biokontrollok?

A fág biokontrollok olyan vírusok, amelyek kifejezetten a szervezetekben található káros baktériumokat célozzák meg és támadják meg, és célzott megközelítést kínálnak a betegségek elleni küzdelemben.

Miben különböznek a fágok az antibiotikumoktól?

Ellentétben az antibiotikumokkal, amelyek káros és hasznos baktériumokat egyaránt károsíthatnak, a fágok korlátozott gazdaszervezettel rendelkeznek, lehetővé téve számukra, hogy meghatározott kórokozókat célozzanak meg anélkül, hogy befolyásolnák a jótékony mikroorganizmusokat.

Milyen kórokozókat céloznak meg a kutatók?

A kutatás elsősorban a kiviszőlőrák (Psa) és a méhekre veszélyt jelentő American Foulbrood (AFB) vírus elleni küzdelemre összpontosít.

Mi lehet ennek a kutatásnak a lehetséges hatása?

A kutatás növelheti a termelékenységet és a biztonságot a mezőgazdasági szektorban, miközben megerősíti a feldolgozó bioipart, magas képzettséget igénylő munkahelyeket teremt, és elősegíti a környezettudatos globális piacokhoz való hozzáférést. Ezen túlmenően ez a kutatás hatással lehet az élelmiszer-termelésben felmerülő fenyegetések leküzdésére, sőt az emberi kórokozók megcélzására is.

Kik vesznek részt a kutatási együttműködésben?

Az együttműködésben a Canterbury Egyetem, az Otago Egyetem, a Növény- és Élelmiszerkutató, a Cawthron Institute, a BioSouth Ltd és az Apiculture New Zealand kutatói vesznek részt. A maori tudósok és kutatók értékes bennszülött perspektívákkal is szolgálnak.