Sierra de Atapuerca mélységének felfedezése

A Josep M. Parés és a Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) csapata által a közelmúltban végzett geológiai tanulmány a spanyolországi Sierra de Atapuerca felszín alatti területét kutatta. A Marine and Petroleum Geology folyóiratban megjelent tanulmány célja a terület mélyszerkezetének és geológiai kapcsolatainak megértése volt.

A kutatás feltárta, hogy a felszín alatt található anyagok a Sierra de Atapuerca mentén látható mészkövek. Ezek az anyagok csak a „jéghegy csúcsát” jelentik egy sokkal nagyobb felszín alatti szerkezetnek, amely több mint 5 km széles. Ez a szerkezet a puha anyagok, különösen a triász lutitok és evaporitok jelenléte miatt alakult ki, amelyek lehetővé tették a rétegek mozgását.

A tanulmány a Sierra de Atapuerca geológiai elrendezésére is fényt derített. A geológiai kutatások azt mutatták, hogy ez a szerkezet 1,000 méteres mélységen is túlnyúlik. Ebben a mélységben a mezozoos rétegek egy merev és kristályos paleozoos aljzaton nyugszanak. Az eredmények azt mutatják, hogy a rétegek hajtogatását speciális anyagok tették lehetővé, amelyek kenőanyagként vagy leválási szintként működnek, lehetővé téve a rétegek átcsúszását a merev alagsoron. A Duero-medence esetében a leválási szintet a triász időszakból származó anyagok alkotják, amelyek mechanikailag gyengék, megkönnyítik a fedőrétegek mozgását, gyűrődését.

A tanulmány eredményei értékes betekintést nyújtanak Sierra de Atapuerca mélyszerkezetébe és geológiai kapcsolataiba. E régió felszín alatti geológiájának megértése elengedhetetlen a geológiai történetének és az emberi evolúcióra gyakorolt ​​lehetséges következményeinek további kutatásához.

Forrás: Pedro Cámara et al, Connecting the Iberian Range with the Basque-Cantabrian Basin: The structure of the Sierra de Atapuerca (Spanyolország), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Forrás: CENIEH

Idézet:

A kutatók a Sierra de Atapuerca (2023, szeptember 19.) mélységeit tanulmányozzák, amelyeket 19. szeptember 2023-én találtak meg a phys.org/news/2023-09-depths-sierra-de-atapuerca.html oldalról.

Megjegyzés: Ez a cikk a forráscikk alapján lett átírva.