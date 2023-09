Tanulmányok szerint az ember által létrehozott tavak nettó üvegházhatású gázokat bocsáthatnak ki

A Cornell Egyetem új kutatása szerint az ember alkotta tavak jelentős hatással vannak az üvegházhatású gázok kibocsátására. A Cornell kutatói által végzett két kapcsolódó tanulmány elkezdi számszerűsíteni mind az emberi, mind a természetes tavaknak a globális üvegházhatásúgáz-költségvetésre gyakorolt ​​hatását, értékes betekintést nyújtva egy olyan témába, amelyet nem ismerünk jól.

A tanulmányok megállapították, hogy ha az ember által létrehozott tavak kibocsátását és szén-dioxid-tárolását összeadjuk, a tavak nettó üvegházhatású gázok kibocsátói lehetnek. Korábbi becslések szerint a tavak, amelyek legfeljebb 5 hektáros víztestek, a globális metánkibocsátás 5%-át teszik ki. A sok tóban végzett pontos mérések nélkül azonban ez a százalék a becsült mennyiség felétől a kétszereséig terjedhet. Ezenkívül korlátozott becslések állnak rendelkezésre a tavakban eltemetett szén mennyiségére vonatkozóan.

A kutatók egyik tanulmánya a 22 speciálisan kiválasztott tóban megkötött szén mennyiségére összpontosított. A kutatók megvizsgálták a korábbi kezelési tevékenységeket, és megmérték az üledék vastagságát és széntartalmát a tavakban. Azt találták, hogy a tavakban a szén eltemetésének arányát olyan tényezők befolyásolták, mint a vízi növények, halak és tápanyagszintek. A tanulmány azt is feltárta, hogy mind a természetes, mind az ember által létrehozott tavak globálisan jelentős mennyiségű szenet kötnek meg, ami azt jelzi, hogy a tavakban történő szénmegkötést alulbecsülik.

A második tanulmány az üvegházhatást okozó gázok szezonális kibocsátását vizsgálta bizonyos Cornell kísérleti tavakból. A kibocsátott gázok többségét a metán, egy erős üvegházhatású gáz tette ki. A tanulmány kiemelte a gyakori mintavétel fontosságát is a tavakból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának pontos számbavétele érdekében.

Összességében ezek a tanulmányok azt sugallják, hogy a tavak szerepet játszanak az üvegházhatású gázok kibocsátásában és a szén-dioxid tárolásában. Míg a tavak jelenleg nettó üvegházhatású gázok kibocsátói lehetnek a metánkibocsátás miatt, a metánkibocsátás csökkentésével nettó nyelőkké válhatnak. Az eredmények buborékosítók vagy víz alatti keringetők alkalmazását is javasolják a tavak metánkibocsátásának csökkentésére.

A tavak üvegházhatású gázok kibocsátásában betöltött szerepének további kutatása és megértése kulcsfontosságú a pontos éghajlati modellezés és előrejelzések szempontjából.

Források:

– Meredith A. Holgerson és mtsai, High rates of carbon buries linked to őshonos termelés mesterséges tavakban, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray és munkatársai, High Intra-Seasonal Variability in Greenhouse Gas Emissions From Mérsékelt övezetben épített tavak, Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Forrás: Cornell)