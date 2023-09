Ritka forró plazmaáramlások vizsgálata a felső légkörben

A Föld pólusai közelében gyakori látvány az aurórák, amelyek a napszél és a bolygó magnetoszférája közötti kölcsönhatás miatt színes fényshow-kat jelenítenek meg a felső légkörben. Az Egyenlítőhöz közelebb azonban más légköri jelenség is előfordulhat: subauroral ion drifts (SAID).

Az említett események magukban foglalják a forró plazma gyors, nyugati irányú áramlását az ionoszférán keresztül. Ezeket az eseményeket az égbolton látható struktúrákkal, például stabil sarki vörös (SAR) ívekkel és erős hőkibocsátási sebességnövekedéssel (STEVE) hozták összefüggésbe. A SAID események általában szürkület és éjfél között következnek be, de előfordultak olyan esetek is, amikor a SAID áramlásokat éjfél után észlelték.

A Journal of Geophysical Research: Space Physics című folyóiratban nemrég megjelent tanulmányban a kutatók 15 éjfél utáni SAID eseményre összpontosítottak, amelyeket Dél-Amerika közelében 2013-ban észleltek. Különféle forrásokból származó adatok elemzésével, beleértve a műholdprogramokat és az aurális aktivitás méréseit, megvizsgálták a jellemzőket és e ritka események kialakulását.

A kutatók azt találták, hogy az éjfél utáni SAID események, hasonlóan az éjfél előtti eseményekhez, az ionoszférikus viszonyok és a geomágneses dinamika közötti összetett kölcsönhatás eredménye. A kölcsönhatás magában foglalja az elektromos mezők kialakulását és a hullám-részecske kölcsönhatásokat, amelyek helyi hőforrásként működnek.

Ezek az eredmények javítják a felső légkör plazmadinamikájának megértését, valamint a műholdkövetési és más kritikus alkalmazások radarjeleinek megzavarását. Az ezen a területen végzett további kutatások értékes betekintést nyújthatnak abba, hogy a SAID események és a hozzájuk kapcsolódó jelenségek hogyan befolyásolhatják a Föld légkörét.

Forrás: Horvath Ildiko és munkatársai, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) Developed in the Postmidnight (1-4) Magnetic Local Time Sector 2013-ban, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677