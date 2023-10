A módosított gravitációs elmélet azt sugallja, hogy a kilencedik bolygó nem létezhet

Harsh Mathur és Katherine Brown kutatók felvetették, hogy a külső Naprendszerben megfigyelt orbitális anomáliák, amelyek elindították a kilencedik bolygó keresését, ehelyett a gravitáció módosított törvényével magyarázhatók. A módosított elmélet, az úgynevezett Modified Newtonian Dynamics (MOND) azt sugallja, hogy Newton gravitációs törvénye egy bizonyos pontig érvényes, amelyen túl más gravitációs viselkedés veszi át az uralmat.

A MOND sikeres volt a galaktikus léptékű megfigyelések magyarázatában, és egyes tudósok a sötét anyag alternatívájaként tartják számon. Mathur és Brown azonban fel akarta tárni annak a külső Naprendszerre gyakorolt ​​hatásait, miután a csillagászok 2016-ban bejelentették egy kilencedik bolygó lehetőségét.

Amikor a kutatók felrajzolták a potenciális kilencedik bolygó-adatkészletből származó objektumok pályáját a Tejútrendszer gravitációs mezőjéhez képest, szembetűnő elrendezést találtak. A MOND szerint évmilliók alatt a külső Naprendszer egyes objektumai a galaxis gravitációs mezőjéhez igazodnának.

Noha a jelenlegi adatkészlet kicsi, és más lehetőségeket sem lehet kizárni, a tanulmány rávilágít arra, hogy a külső Naprendszer laboratóriumként szolgálhat a gravitáció tesztelésére és a fizika alapvető problémáinak tanulmányozására.

Összességében ez a kutatás megkérdőjelezi a kilencedik bolygó létezését a külső Naprendszerben, és azt sugallja, hogy a megfigyelt orbitális anomáliák egy módosított gravitációs elmélettel magyarázhatók.

Forrás: Case Western Reserve University

Definíciók:

– Módosított Newtoni dinamika (MOND): Egy módosított gravitációs elmélet, amely Newton gravitációs törvényét javasolja, egy olyan pontig érvényes, amelyen túl más gravitációs viselkedés veszi át az uralmat.

– Sötét anyag: Az anyag hipotetikus formája, amely gravitációs hatással bír, de nem bocsát ki fényt.

– Tejút: A naprendszerünket tartalmazó galaxis.

(Forrás: Katherine Brown és munkatársai, Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hypothesis, The Astronomical Journal (2023))