Mások megértése tetteiken keresztül: Az emberi megismerés kulcsfontosságú aspektusa, amely hatással van az AI-ra

Amikor megfigyeljük valakinek a tetteit, elménk gyorsan megfejti szándékait. A Johns Hopkins Egyetem észleléskutatói által végzett kutatás rávilágított arra, hogyan érthetik meg az emberek, hogy mások mit próbálnak megtanulni pusztán a tetteik megfigyelésével. Ez az úttörő tanulmány, amelyet a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban tettek közzé, az emberi megismerés egy gyakran figyelmen kívül hagyott aspektusát tárta fel, ami jelentős hatással van a mesterséges intelligencia (AI) rendszerek fejlesztésére.

Ellentétben a pragmatikus cselekvések felismerésével, amelyek magukban foglalják valaki azonnali cselekvéseinek előrejelzését, a tanulmány az „ismeretelméleti cselekvésekre” összpontosított. Ezeket a műveleteket akkor hajtják végre, amikor valaki információt akar gyűjteni vagy tájékozódni a környezetéről. Míg a korábbi kutatások kimutatták, hogy az emberek pontosan azonosítani tudják a pragmatikus cselekvéseket, keveset tudtak arról, hogyan észleljük és értjük az episztemikus cselekvéseket.

Egy 500 résztvevő bevonásával végzett kísérletsorozat során a kutatók arra kérték az egyéneket, hogy nézzenek meg videókat, amelyeken az emberek dobozokat rázzanak. A résztvevők pillanatok alatt felismerték a rázógép céljait – akár a dobozban lévő tárgyak számát, akár a tárgyak alakját. Ez a képesség, hogy egy másik személy szándékait cselekedetei révén érzékeljük, egyszerre intuitív és figyelemre méltó, kiemelve az elménk által könnyedén végrehajtott összetett kognitív folyamatokat.

Ezek az eredmények szélesebb körben vonatkoznak a mesterséges intelligencia fejlesztésére. Azáltal, hogy megértik, hogyan következtetnek az emberek egy másik személy céljaira cselekvéseken keresztül, a kutatók olyan AI-rendszereket tervezhetnek, amelyek jobban fel vannak szerelve az interakcióra és az emberi viselkedés megértésére. Például egy mesterséges intelligenciával működő robotasszisztens elemezheti az ügyfél cselekedeteit, és megjósolhatja, hogy mit keres, személyre szabottabb és hatékonyabb szolgáltatást nyújtva.

A jövőbeni tanulmányok során a Johns Hopkins csapata azt tervezi, hogy megvizsgálja az episztemikus szándék és a pragmatikus szándék közötti különbséget. Az is érdekli őket, hogy feltárják, mikor jelennek meg ezek a megfigyelési készségek az emberi fejlődésben, és hogy meg lehet-e alkotni számítási modelleket a fizikai cselekvések és az episztemikus szándék közötti kapcsolat további tisztázására.

Ez a kutatás nemcsak az emberi megismerés megértéséhez nyújt értékes betekintést, hanem új lehetőségeket is nyit az AI technológia számára az emberi cselekvések és szándékok hatékony értelmezésében. Ennek a tudásnak a hasznosításával a jövő mesterséges intelligencia-rendszerei felfogóbbá és ügyesebbé válhatnak az emberi szükségletek és vágyak megértésében és reagálásában.

GYIK

K: Mik azok a pragmatikus cselekvések és az episztemikus cselekvések?

A pragmatikus cselekvések olyan cselekvésekre utalnak, amelyek az egyén azonnali cselekvéseinek előrejelzését foglalják magukban, míg az episztemikus cselekvések akkor hajtódnak végre, amikor valaki információt gyűjt vagy tanul valamit a környezetéről.

K: Hogyan végezték a kutatók a kísérleteiket?

A kutatók 500 résztvevőt kértek meg, hogy nézzenek meg olyan videókat, amelyekben valaki megráz egy dobozt. A résztvevők meg tudták állapítani, hogy a rázógép a dobozban lévő tárgyak számát vagy a tárgyak alakját próbálta-e kitalálni.

K: Milyen következményekkel jár ez a kutatás a mesterséges intelligencia számára?

Ha megértjük, hogy az emberek hogyan érzékelik és következtetnek mások szándékaira cselekvéseken keresztül, az AI-rendszereket úgy lehet megtervezni, hogy jobban megértsék és kölcsönhatásba lépjenek az emberi viselkedéssel. Például egy robotasszisztens pontosan meg tudja jósolni, mit keres az ügyfél a tevékenységei alapján.