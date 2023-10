Részleges holdfogyatkozás látható Indiában 28. október 29-2023.

By

Részleges holdfogyatkozás várható 28. október 29-2023-én, az umbrális fázis 29-én a kora órákban kezdődik. Ez a napfogyatkozás India minden részéről látható lesz éjfél körül. A napfogyatkozás umbrális szakasza várhatóan október 01-én 05:29-kor (IST) kezdődik és 02:24-kor ér véget. A fogyatkozás időtartama hozzávetőlegesen 1 óra 19 perc lesz, kis magnitúdója 0.126.

Ez a holdfogyatkozás a világ számos régiójában látható lesz, köztük a Csendes-óceán nyugati részén, Ausztráliában, Ázsiában, Európában, Afrikában, Dél-Amerika keleti részén, Észak-Amerika északkeleti részén, az Atlanti-óceánon, az Indiai-óceánon és a Csendes-óceán déli részén.

Fontos megjegyezni, hogy a holdfogyatkozás telihold napján következik be, amikor a Föld a Nap és a Hold közé kerül, és mindhárom objektum egy vonalban van. A teljes holdfogyatkozás akkor következik be, amikor az egész Hold a Föld árnyéka alá kerül, míg a részleges holdfogyatkozás akkor következik be, amikor a Holdnak csak egy része kerül a Föld árnyéka alá.

Indiában az esemény után a következő holdfogyatkozás 07. szeptember 2025-én lesz, ami teljes holdfogyatkozás lesz. Az utolsó Indiából látható holdfogyatkozás 8. november 2022-án volt, és teljes fogyatkozás volt.

