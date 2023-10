Az Octopus ihlette színváltó festék

By

A Northeastern Egyetem Kostas Kutatóintézetének kutatói izgalmas felfedezést tettek a színváltó anyagok terén. A lábasfejűek, például a polipok és a tintahal egyedi tulajdonságait tanulmányozva megtalálták a módját, hogy olyan festéket hozzanak létre, amely fény hatására megváltoztatja a színét. Ennek a festéknek a kulcsfontosságú összetevője a xanthommatin, egy természetben előforduló, a lábasfejűekben előforduló festék, amely lehetővé teszi számukra, hogy a fenyegetésekre vagy a fényváltozásokra reagálva gyorsan megváltoztassák a színüket.

A KRI kutatói egy ideje dolgoznak azon, hogy megismételjék ezt a színváltó képességet a festékben. Korábban sikeresen készítettek hordható tapaszokat, amelyek színe megváltozik, ha napfénynek teszik ki. Most megtalálták a módját, hogy a színváltozást visszafordíthatóvá tegyék, így az anyag visszatérhet eredeti színéhez.

A csapat felfedezte, hogy a titán-dioxid vezető szerepet tölt be a színváltozásban. Különböző mennyiségű titán-dioxid xanthommatinnal való összekeverésével szabályozni tudták a színeltolódás sebességét és intenzitását. A változások akár öt perc alatt is bekövetkezhetnek, és akár 24 óráig is tarthatnak, a fénynek való kitettség időtartamától függően.

Ennek az innovatív festéknek számos felhasználási területe van, az ideiglenes műalkotásoktól a környezetkövetésig. Alkalmazható olyan művészet létrehozására, amely napról napra változik a belső falakon, egyedülálló élményt nyújtva a nézőknek. Ezenkívül környezetbarát alternatívát kínál a hagyományos festékekkel szemben, mivel nem tartalmaz olyan káros vegyi anyagokat, amelyek károsak lehetnek a festőkre és a környezetre egyaránt.

A kutatók azt remélik, hogy színváltó rendszerüket más anyagokra is kiterjeszthetik, és kiszélesíthetik a színpalettát a kezdeti kísérletben használt sárga-vörös tartományon túl. Céljuk továbbá, hogy a felhasználók irányítsák a színek változásának sebességét.

Ez az úttörő kutatás a közelmúltban jelent meg az Advanced Science folyóiratban, és új lehetőségeket nyit meg a művészet és a környezetbarát anyagok világa előtt.

Forrás: Northeastern University Kostas Research Institute