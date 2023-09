Pacific Lamprey: A lenyűgöző ősi hal

By

A csendes-óceáni lámpaláz, tudományosan Entosphenus tridentatus néven ismert, egy figyelemre méltó lény, amely édesvízi és tengeri ökoszisztémákban található a Csendes-óceán északi régiójában. Tápláléka elsősorban más halak véréből és testnedveiből áll, beleértve a csendes-óceáni lazacot, lepényhalat, sziklahalat és a csendes-óceáni szürke tőkehalat.

A csendes-óceáni lámpást az ősi származása teszi igazán félelmetessé. Az állkapocs nélküli halak csoportjába tartozó lámpaláz több mint 450 millió évvel ezelőtt, az ordovíciai időszakban fejlődött ki. Mintegy 40 élő fajt találtak világszerte, ezek az angolnaszerű szervezetek legalább négy tömeges kihalást túléltek, és jóval a dinoszauruszok, sőt a fák létezése előtt virágoztak.

A legtöbb hallal ellentétben a csendes-óceáni lámpaláznak nincs csontja. Inkább a csontvázuk teljes egészében porcból áll. Ami megkülönbözteti őket, az az egyedi szájszerkezet – állkapocs helyett fogakkal szegélyezett szívószáj van. Ezzel a szájjal ragaszkodnak zsákmányukhoz, és vért és testnedveket vonnak ki belőle. Érdemes megjegyezni, hogy a tudósok úgy vélik, hogy a lámpaláz nem fogyaszt húst.

A csendes-óceáni lámpaláz szaporodási folyamata is érdekes. A nőstény lámpalázak körülbelül 200,000 XNUMX tojást tojnak, amelyeket több hétig édesvízi fészkekben keltenek. A kikelés után a lárvák az üledékbe fúródnak, és akár tíz évig is eltemetve maradnak. Végül fiatal egyedként jelennek meg, és táplálkozási célból lefelé vándorolnak az óceánba. Néhány évvel később visszatérnek édesvízi élőhelyekre, hogy szaporodjanak.

A csendes-óceáni lámpások jelentősége túlmutat evolúciós történetükön. Ezek a halak nagyon keresett prédák különféle madárfajok, emlősök és más halak számára. Rendkívül zsíros húsuk, amely három-ötször több kalóriát tartalmaz, mint a lazacé, létfontosságú szerepet játszik az édesvízi és tengeri ökoszisztémákban.

Összefoglalva, a csendes-óceáni lámpaláz egy lenyűgöző lény, amely az ősi halak figyelemre méltó ellenálló képességét mutatja be. Állkapocs nélküli természete, egyedi szájszerkezete és összetett szaporodási ciklusa hozzájárul a jellegzetességéhez. A különböző ökoszisztémák kulcsfontosságú összetevőjeként a csendes-óceáni lámpaláz a természeti világ élőlényeinek összekapcsolódását példázza.

Források:

– Lámpások: Fish with No Jaws, Smithsonian Ocean, ocean.si.edu/ocean-life/fish/lampreys-fish-no-jaws

– Fisher, RN, et al. (2004). A csendes-óceáni lámpások (Lampetra tridentata) védelme Észak-Amerika nyugati részén. Halászat, 29. (9), 10-18.