A hétvégén tetőzik az orionidák meteorzápora, hogyan nézd meg

A NASA szerint ezen a hétvégén tetőzik az Orionidák meteorraj, amely az év egyik leglenyűgözőbb meteorraj. A Halley-üstökösből származó törmelékből keletkezett zápor október 20-án a kora reggeli órákban lesz látható az ET éjfél után.

Az optimális megtekintés érdekében a NASA azt javasolja, hogy keressenek egy olyan helyet, amely távol van a fényszennyezéstől, például egy erdőt. A meteorok megfigyelésének legjobb módja, ha lefekszel úgy, hogy a lábad délkelet felé mutasson. Akár 30 percig is eltarthat, amíg a szeme megszokja a sötétséget, ezért ajánlatos a zseblámpákat és egyéb erős fényű eszközöket eltenni.

A meteorok becslések szerint 41 mérföld/másodperc sebességgel haladnak majd, izzó törmeléknyomot hagyva maguk után, amely néhány másodperctől percig látható. A NASA azt tanácsolja, hogy keressenek hosszan tartó fényrobbanásokat az égen.

Azok, akik a rossz időjárás vagy a fényszennyezett égbolt miatt nem látják a meteorrajt, ráhangolódhatnak a NASA élő közvetítésére a Huntsville-i Marshall Űrrepülési Központból, október 10-án 20:XNUMX-tól ET.

Az Orionidák eseménye nem az egyetlen meteorraj, amelyet a Halley-üstökös okoz. Az Eta Aquarids meteorraj, amely minden év május elején tetőzik, szintén az üstökösből származó törmelék és por okozza.

Az Orionidák mellett várhatóan más meteorrajok is tetőzhetnek novemberben, köztük a déli és az északi tauridák.

Az Orionidák meteorraj a nevét az Orion csillagképről kapta, ahol a meteorok láthatók az égen. A Halley-üstökös, amely 76 évente visszatér a belső Naprendszerbe, port ontja az űrbe, amely végül az Orionidák meteorrajává válik.

A különleges tüzes nyomvonaláról ismert Halley-üstökös az égen repülő, égő sziklaként dokumentálható a Bayeux-i kárpitban, amely az 1066-os hastingsi csatát ábrázolja. Az üstökös a Naprendszer egyik legkevésbé tükröződő objektuma. csak lángoló nyoma látható.

