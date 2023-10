A SpaceX Starlink Direct to Cell szolgáltatása, amely műholdon keresztüli mobilkapcsolatot biztosít

By

A SpaceX új weboldalt mutatott be, amely népszerűsíti a közelgő „Starlink Direct to Cell” szolgáltatását, amelynek célja, hogy műholdas technológián keresztül mobilkapcsolatot kínáljon a meglévő LTE telefonokhoz. A szolgáltatást szakaszosan vezetik be, 2024-ben az SMS-szolgáltatást, majd 2025-ben a hang- és adatátviteli képességeket követik. Ezen túlmenően a szolgáltatás támogatni fogja a tárgyak internete (IoT) eszközeit.

A SpaceX webhelye szerint a „Direct to Cell” szolgáltatás zökkenőmentesen biztosít hozzáférést a szöveghez, a hanghoz és az adatokhoz anélkül, hogy a meglévő LTE telefonokon bármilyen hardver, firmware vagy speciális alkalmazások módosítása szükséges lenne. Annak ellenére, hogy a földfelszíni hálózatokhoz képest XNUMX-XNUMX megabit/másodperc sebességgel lassabb, a szolgáltatás fő előnye a kiterjedt lefedettségben rejlik. A T-Mobile, a SpaceX egyesült államokbeli partnere sajtóközleményben kijelentette, hogy a szolgáltatás az Egyesült Államok kontinentális részének, Hawaii-on, Alaszka egyes részein, Puerto Rico és felségvizein, még a T-Mobile hatókörén kívül is elérhető lesz. hálózat.

Az elmúlt években egyre inkább előtérbe került a műholdas kapcsolat okostelefonokhoz való alkalmazása. Például az Apple bevezette az Emergency SOS funkciót az iPhone 14 és újabb modelleken, amely lehetővé teszi számukra, hogy vészhelyzetekben korlátozott üzeneteket és helyadatokat küldjenek műholdon keresztül. Ezenkívül az AST SpaceMobile, az AT&T által támogatott mobilműholdas vállalat a közelmúltban elérte azt a mérföldkövet, hogy az első műholdas hívást kezdeményezett 5G-n keresztül egy módosítatlan okostelefonról.

A műholdas kapcsolódás ezen fejlesztései továbbfejlesztett kommunikációs lehetőségeket és szélesebb lefedettséget kínálnak az okostelefon-felhasználók számára, különösen távoli területeken vagy vészhelyzetekben. Ahogy a SpaceX továbbfejleszti Starlink Direct to Cell szolgáltatását, ígéretet tesz arra, hogy a jövőben kiterjesztett mobilkapcsolatot biztosít.

Definíciók:

– LTE: Long-Term Evolution, a mobiltelefonok és adatterminálok nagysebességű adatátvitelének szabványa.

– IoT: Internet of Things, összekapcsolt objektumok hálózata, amely adatokat gyűjthet és cserélhet.

Források:

– Forráscikk: The Verge, Jon Porter

– PCMag