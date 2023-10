A csillagászok új betekintést nyernek a Nap mágneses mezőjébe a legmodernebb napteleszkóp segítségével

By

A hawaii Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) úttörő adatainak köszönhetően a csillagászok jelentős előrelépést értek el a Nap mágneses mezejének titkainak megfejtésében. Ez a nagy teljesítményű napteleszkóp, amelyet az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Alapítványa (NSF) üzemeltet, az eddigi legrészletesebben ábrázolta a Nap mágneses terét.

Az adatok egyik legfontosabb megállapítása egy kígyószerű topológia felfedezése a Nap „csendes” felszínének, más néven kromoszférájának mágneses terén. Ez az új betekintés a mágneses tér geometriájába döntő fontosságú azoknak az energetikai jelenségeknek a megértéséhez, amelyek a plazma dinamikáját irányítják a nap légkörében.

A kutatók, köztük a brit Sheffieldi Egyetem tudósai úgy vélik, hogy ezek az adatok segíthetnek megoldani az asztrofizika régóta fennálló rejtélyét: a Nap legkülső rétege, a korona és a felszíne, a fotoszféra közötti drasztikus hőmérsékletkülönbséget. A korona több százszor melegebb, mint a fotoszféra, ellentétben a várttal.

A mágneses tér kígyószerű mintázata szerepet játszhat abban, hogy a napplazmát több millió Kelvin hőmérsékletre energiával tölti fel. Úgy gondolják, hogy ezek a mágneses mezők felelősek a Naprendszer legnagyobb robbanásaiért, amelyeket Coronal Mass Ejections (CME) néven ismernek.

Korábban a korona és a fotoszféra közötti hőingadozásokkal kapcsolatos legtöbb kutatás a napfoltokra, a Nap felszínén található nagy és erősen mágneses régiókra összpontosított. Az új eredmények azonban rávilágítanak a „csendes nap” és a „granulátumnak” nevezett konvektív sejtjei tanulmányozásának fontosságára, amelyek gyengébb, de dinamikusabb mágneses tereket hordoznak.

A DKIST példátlan felbontóképessége lehetővé tette a kutatók számára, hogy észleljék a mágneses tér irányának összetett változásait, ami mágneses újrakapcsolás előfordulására utal. Ez a folyamat két ellentétes irányba mutató mágneses mezőt foglal magában, amelyek kölcsönhatásba lépnek, és energiát szabadítanak fel, amely hozzájárul a Nap légkörének melegítéséhez.

Az Astrophysical Journal Letters című folyóiratban megjelent egy nemzetközi tudóscsoport, köztük a Queen's University Belfast, az NSF National Solar Observatory és a Max Planck Institute for Solar System Research kutatói.

Ez az áttörés jelentős lépést jelent életet adó csillagunk, a Nap működésének megértése felé. A DKIST napteleszkóp új utakat nyitott meg a napfizikában, és lenyűgöző eredményeket hozott, amelyek izgalmat keltettek a különböző intézmények tudósai körében.

Forrás: The University of Sheffield, Science and Technology Facilities Council, Queen's University Belfast.