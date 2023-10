Új modell a fekete szén jobb megjelenítéséhez a globális éghajlati modellekben

By

A kutatók hiányosságokat azonosítottak a fekete szén (BC) reprezentációjában, amely a légköri aeroszolok egyik fő összetevője a jelenlegi globális éghajlati modellekben (GCM). Chen et al. megvizsgálja a BC mikrofizikai és optikai tulajdonságait, amelyek befolyásolják sugárzási hatásait, és egy továbbfejlesztett aeroszol optikai modellt javasol e hiányosságok kezelésére.

A BC erős fényelnyelő képességéről és az éghajlat felmelegedéséhez való hozzájárulásáról ismert. Az aeroszolok abszorpciós hatékonyságát és globális felmelegedést okozó hatásait azonban túlbecsülték a GCM-ekben, mivel a BC komplex keveredési állapotai nem megfelelőek.

Chen et al. elemezte a részecskeméret-eloszlással és a keveredési állapottal kapcsolatos több forrásból származó megfigyeléseket, hogy azonosítsa a kulcsfontosságú BC-tulajdonságokat, amelyek jelentősen befolyásolják annak sugárzási hatásait. Ezután egy továbbfejlesztett aeroszol optikai modellt fejlesztettek ki, amely a megfigyelések alapján jobban figyelembe veszi ezeket a tulajdonságokat. Ezt a továbbfejlesztett modellt később egy GCM-ben implementálták.

A kutatók terepi megfigyelések segítségével értékelték az új modell teljesítményét. Az eredmények azt mutatták, hogy a javított reprezentációkból előre jelzett BC-abszorpció jobban illeszkedik a globális BC-megfigyelésekhez. Ez a BC-vel kapcsolatos mikrofizikai és keverési tulajdonságok pontosabb előrejelzésének tulajdonítható.

Ezenkívül a kutatók azt találták, hogy a BC jobb reprezentációja a sugárzási kényszer és az éghajlati hatások akár 24 százalékos csökkenéséhez is vezetett. Ez rávilágít a BC pontos ábrázolásának fontosságára a GCM-ekben a megbízhatóbb éghajlati előrejelzések érdekében.

Ezt a tanulmányt „Aeroszol optikai modul megfigyelés által korlátozott fekete szén tulajdonságokkal globális éghajlati modellekhez” címmel a Journal of Advances in Modeling Earth Systems folyóiratban tették közzé.

Összefoglalva, Chen et al. fejlesztettek egy továbbfejlesztett modellt a BC GCM-ekben való megjelenítésére, kiküszöbölve a BC mikrofizikai és optikai tulajdonságainak hiányosságait. Az eredmények azt mutatják, hogy ez a fokozott reprezentáció jobb egyezést eredményez a globális megfigyelésekkel és csökkenti a BC éghajlati hatásait. Ez a kutatás hozzájárul ahhoz, hogy megértsük BC szerepét az éghajlatváltozásban, és értékes eszközt biztosít az éghajlati előrejelzések javításához.

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y. et al. (2023). Egy aeroszolos optikai modul megfigyelés-korlátozott feketeszén-tulajdonságokkal globális éghajlati modellekhez. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.