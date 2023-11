James Webb űrteleszkóp lenyűgöző képet készít a Galaktikus Központról

A National Aeronautics and Space Administration (NASA) által üzemeltetett James Webb Űrteleszkóp a közelmúltban lenyűgöző képet mutatott be a Sagittarius C-ről (Sgr C), egy csillagképző régióról, amely körülbelül 300 fényévre van a Sagittarius A-tól*. , a szupermasszív fekete lyuk Tejútrendszerünk középpontjában. Ez a legújabb pillanatfelvétel soha nem látott részletgazdagságot és tisztaságot biztosít, és soha nem látott funkciókat mutat be.

A megfigyelőcsoport vezető kutatója, Samuel Crowe, a Virginia Egyetem egyetemi hallgatója izgatottságát fejezte ki, és kijelentette: „A Webb-teleszkóp által nyert felbontás és érzékenység miatt számos jellemzőt látunk ebben a régióban. a legelső alkalommal.” Crowe tanácsadója, Jonathan Tan professzor tovább hangsúlyozta a galaktikus központ tanulmányozásának jelentőségét, és leírja, hogy ez a galaxisunk legszélsőségesebb környezete, ahol a csillagkeletkezési elméletek szigorú tesztelésen eshetnek át.

A képen belül a NASA protocsillagok halmazának jelenlétéről számol be, amelyek olyan csillagok, amelyek még mindig kialakulóban vannak, és tömeget halmoznak fel. Ezek a protocsillagok olyan kiáramlásokat bocsátanak ki, amelyek fényes fényt keltenek egy infravörös-sötét felhőben. A képen látható 500,000 30 csillag közül egy hatalmas, Napunk tömegénél több mint XNUMX-szor nagyobb protocsillag világít ennek a fiatal halmaznak a magjában. Érdekes módon a protocsillagokból felbukkanó felhő sűrűsége olyan nagy, hogy elzárja a mögötte elhelyezkedő csillagok fényét, ami látszólag kevésbé zsúfolt megjelenést eredményez.

A James Webb Űrteleszkóp kétségtelenül rengeteg információt tárt fel a csillagkeletkezésről galaxisunk központjának kihívásokkal teli környezetben. Kiváló képességeivel felülmúlta a korábbi infravörös adatokat, új perspektívát kínálva a tudósoknak a kozmikus szomszédságunk bonyolult megértéséhez.

