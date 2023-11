A NASA Europa Clipper űrszondája: Földlakók meghívása, hogy hagyják nyomukat az űrben

A NASA rendkívüli küldetésre készül a Jupiter Európára, a Jupiter holdjára készülő Europa Clipper űrszondájával. Ennek az ambiciózus törekvésnek az a célja, hogy feltárja és megvizsgálja a Hold potenciális életképességét. Izgalmas módon a NASA lehetőséget kínál arra, hogy a világ minden tájáról érkező emberek részt vegyenek ezen a történelmi utazáson azáltal, hogy nevüket egy mikrochipre vésik, amelyet az űrszonda fedélzetére visznek.

Története során a NASA gyakran megszólította a közvéleményt azzal, hogy felkérte őket, hogy küldjék el nevüket az űrbe. Ez a hagyomány, amelynek célja a közvélemény támogatása, erős kapcsolatot teremtett a földiek és az univerzum csodái között. A roverek elnevezésétől a kézzel írt aláírások szállításáig a NASA folyamatosan talált kreatív módszereket arra, hogy bevonja az embereket égi küldetéseikbe.

Az Europa Clipper esetében a NASA felkéri az egyéneket, hogy adják hozzá nevüket a szondát kísérő mikrochiphez. Ahogy az űrszonda közeledik az Európához, elmélyülni fog ennek a holdnak a rejtelmeiben, és aprólékosan keresi a felszíne alatt rejtett óceán jeleit. Ezen túlmenően a küldetés célja egy lehetséges leszállóhely azonosítása egy jövőbeli felderítő küldetés számára.

A mai napig több mint 840,000 XNUMX nevet nyújtottak be az Europa Clipper mikrochipére való felvételre, ami az űrkutatás iránti rendkívüli közérdeklődés bizonyítéka. Ezen túlmenően az űrszondán Ada Limon amerikai költő díjazott „In Praise of Mystery: A Poem for Europe” című verse is elhangzik, tisztelegve folyékony eredetünk rejtélyes természete előtt.

Az Europa Clipper fellövést jövő év októberére tervezik, ezzel megkezdődik az útja, amely a Marson és a Földön fog elhaladni, mielőtt elérné a Jupitert. A szonda azt tervezi, hogy több évet tölt majd az Európa megfigyelésével, feltárva a Jupiter felé néző és távolabbi oldalát is. Végül az Europa Clipper küldetése a Jupiter másik holdjának, a Ganymedesnek való drámai ütközéssel zárul.

Ez a törekvés bizonyítja a NASA elkötelezettségét a nyilvánosság elkötelezettségének és az univerzum iránti kíváncsiságának előmozdítása iránt. Azáltal, hogy lehetővé teszi az emberek számára, hogy nyomot hagyjanak az Europa Clipperen, a NASA az egyébként magányos űrszondát egy kozmikus hajóvá alakítja, amely az emberi felfedezés kollektív szellemét képviseli.

GYIK

1. Hogyan vehetek részt ebben a küldetésben?

A részvételhez egyszerűen látogasson el az europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ oldalra, és december 31-ig adja hozzá a nevét az űrszonda mikrochipéhez.

2. Korlátozott-e a beküldhető nevek száma?

Nem, nincs határ. A NASA üdvözli, hogy a lehető legtöbb név szerepeljen a mikrochipen.

3. Kapok-e visszaigazolást a nevem elküldése után?

Bár a NASA nem ad egyedi megerősítést, biztos lehetsz benne, hogy az Ön neve is szerepelni fog a mikrochipen.

4. Mikorra várható az Europa Clipper érkezése az Európába?

Ha minden jól megy, az űrszonda az indulástól számított körülbelül öt éven belül a Jupiter pályájára áll.

5. Mi lesz az Europa Clipperrel, miután küldetése véget ér?

Az űrszonda a tervek szerint a Jupiter másik holdjába, a Ganymedesbe csapódik be.