A New Study megállapította, hogy a kutyák segíthetnek csökkenteni a gyerekek stresszszintjét

By

A Philadelphiai Gyermekkórház kutatói által végzett közelmúltbeli tanulmány kimutatta, hogy a kutyatartás jelentős előnyökkel járhat a gyermekek stresszszintjének csökkentésében. A tanulmány, amelyben 643, 7 és 12 év közötti gyermek vett részt, azt találta, hogy azok a gyerekek, akiknek kutyája volt, alacsonyabb szintű stresszt tapasztaltak, mint azok, akiknek nem volt kutyája.

A kutatók a stresszszintet mérték a PSS (Perceived Stress Scale) nevű, általánosan használt műszerrel, amely felméri, hogy az egyének mennyire érzik stresszesnek az életüket. Az eredmények azt mutatták, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek kutyája volt, szignifikánsan alacsonyabb volt a PSS pontszáma, ami alacsonyabb szintű stresszt jelez, mint a kutyával nem rendelkező gyerekek.

A szakértők úgy vélik, hogy a kutya jelenléte kényelemérzetet és társasági érzést nyújthat a gyerekeknek, ami csökkenti a stressz szintjét. A kutyák arról ismertek, hogy képesek érzelmi támogatást nyújtani, és korábbi tanulmányok kimutatták, hogy az állatokkal való interakció növelheti az oxitocin szintjét, amely hormon, amely a relaxáció és a jólét érzéséhez kapcsolódik.

Ezenkívül a kutyatartás elősegítheti a fizikai aktivitást és a szociális interakciót is, ami tovább hozzájárulhat a gyermekek stresszének csökkentéséhez. A kutyáról való gondoskodás rendszeres sétákat és játékidőt foglal magában, amely lehetőséget biztosít a gyerekeknek a fizikai aktivitásra és a szabadban eltöltött időre. Ezenkívül a kutyák beszélgetésindítóként is szolgálhatnak, és elősegíthetik a szociális interakciókat, amelyek fontosak az általános jólét szempontjából.

Noha további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük a kutyák stresszcsökkentő hatása mögött meghúzódó mechanizmusokat a gyerekekre, ezek az eredmények rávilágítanak a kisállattartás potenciális előnyeire a fiatal egyének mentális egészségének és jólétének elősegítésében. Ha gyermeke magas szintű stresszt él át, érdemes lehet egy kutyát venni.

Források:

– The Perceived Stress Scale (PSS): Cohen, S., Kamarck, T. és Mermelstein, R. (1983). Az észlelt stressz globális mértéke. Journal of Health and Social Behaviour, 24(4), 385-396.