Lenyűgöző képek az OSIRIS-REx Bennu aszteroidáról

A NASA OSIRIS-REx űrszondája által a Bennu aszteroida körül keringő lélegzetelállító képek sorozata lenyűgözte a tudósokat és az űrrajongókat. Az űrszonda kameráival készült fényképek egyedi és részletes képet adnak az aszteroida felszínéről.

Az Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer rövidítésű OSIRIS-REx űrszondát a NASA 2016-ban indította útjára azzal a céllal, hogy tanulmányozza a Bennu aszteroida összetételét, és 2023-ban egy mintát visszajusson a Földre.

Ezek az újonnan megjelent képek az aszteroida felszíne felett lebegő űrhajót mutatják be, akár 410 méteres távolságból is. A képek feltűnő részletességgel mutatják be Bennu egyenetlen terepet, amelyet sziklák és nagy sziklák jellemeznek.

Az OSIRIS-REx küldetés értékes adatokat szolgáltatott az aszteroida fizikai tulajdonságairól is. A tudósoknak sikerült meghatározniuk az aszteroida alakját, tömegét, sőt gravitációs vonzását is az űrszonda Bennu körüli mozgásának elemzésével.

A küldetés egyik jelentős megállapítása, hogy a Bennu felszíne meglepően aktív, részecskéket löktek ki az aszteroidából. A jelenség okát még vizsgálják, és a tudósok azt remélik, hogy a Bennuból gyűjtött minta rávilágít erre a különös viselkedésre.

Az OSIRIS-REx által gyűjtött képek és adatok kritikusak nemcsak Bennu, hanem a korai Naprendszer megértéséhez is. Az olyan aszteroidákról, mint a Bennu, úgy vélik, hogy Naprendszerünk kialakulásának maradványai, és betekintést nyújthatnak a bolygók eredetébe és fejlődésébe.

Az OSIRIS-REx küldetés a Bennu aszteroida közeli képeivel és tudományos méréseivel jelentős mérföldkövet jelent az aszteroidák tanulmányozásában, és ajtókat nyit a jövőbeli felfedezések előtt. Az űrszonda a tervek szerint 2023-ban tér vissza a Földre értékes mintájával, ahol a tudósok izgatottan várják a lehetőséget, hogy tovább tanulmányozzák.

Definíciók:

OSIRIS-REx: Eredet, spektrális értelmezés, erőforrás azonosítás, biztonság, Regolith Explorer űrszonda, amelyet a NASA indított 2016-ban a Bennu aszteroida tanulmányozására és mintavételre.

Bennu: Egy körülbelül 1,614 láb (492 méter) átmérőjű aszteroida, amelyet az OSIRIS-REx küldetés célpontjává választottak érintetlen állapota és a korai Naprendszerbe való betekintést nyújtó lehetősége miatt.

Naprendszer: A hozzá gravitációsan kapcsolódó objektumok (bolygók, aszteroidák, üstökösök stb.) és a Nap összessége.

