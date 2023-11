A zene és a kozmosz metszéspontja: A csillagászat művészetté fordítása

By

Az éjszakai égbolt szépsége és rejtelmei régóta megragadják az emberiség képzeletét. A művészek különösen gyakran találtak ihletet a kozmosz hatalmasságában és összetettségében. Míg az olyan teleszkópok, mint a Chandra X-ray Obszervatórium, a Hubble és a Spitzer az univerzum fejlettebb megértését biztosították, az éjszakai égbolt varázsa továbbra is megmarad. A NASA Chandra X-ray Obszervatóriuma és a SYSTEM Sounds együttműködése most áthidalta a szakadékot a tudomány és a művészet között, és létrehozta az A Universe of Sound néven ismert egyedi projektet.

A Universe of Sound egy olyan adatszonifikációs projekt, amely a NASA teleszkópjaiból származó, vizuálisan lenyűgöző mélyűradatokat alakítja át hallható kompozíciókká. Azáltal, hogy matematikai leképezéseket használ a digitális hang pixelértékekhez való hozzárendeléséhez, a projekt lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy hallásérzéken keresztül tapasztalják meg a csillagászati ​​adatokat. A korábbi adatszonifikációs erőfeszítésekkel ellentétben Sophie Kastner zeneszerző egy lépéssel tovább vitte ezt a projektet azáltal, hogy olyan zenét készített, amelyet képzett zenészek valódi hangszereken játszhatnak.

Kastner legújabb darabja, a „Where Parallel Lines Converge” a Tejútrendszer Galaktikus Központjának röntgen-, infravörös és optikai vizuális adatait a hangjegyek disszonáns szimfóniájává alakítja. A 2009-ben készült összetett képből ihletet merítve Kastner olyan lenyűgöző elemekre összpontosít, mint a kettős csillagrendszer, a kiemelkedő filamentumok és a Tejútrendszer közepén lévő szupermasszív fekete lyuk.

A művészi értelmezés és a mögöttes matematikai elvek kombinációja révén az A Universe of Sound zökkenőmentesen ötvözi a művészetet és a tudományt. A számítógépes algoritmusok matematikailag leképezik a Chandra, Hubble és Spitzer adatait az emberek által érzékelhető hangokká. Ezután Kastner átveszi ezeket az adatokat, és művészi csavart ad hozzá, biztosítva, hogy a zenét valódi zenészek is lejátszhassák.

Ez a projekt a tudomány eszközeit és a művészi kifejezés erejét ötvözve új és egyedülálló módot kínál az embereknek a kozmosszal való interakcióra. Ahogy Kastner leírja, az űrből lefordított adatok gyűjtése és emberi csavarás az olyan, mintha egy valós tényeken alapuló kitalált történetet írnánk. Ez az emberiség és az éjszakai égbolt tartós kapcsolatának bizonyítéka.

A csillagászat és a művészet metszéspontjának felfedezéséhez Kastner „Where Parallel Lines Converge” című kompozíciója letölthető kottaként Chandra weboldaláról. A darabot az Ensemble Éclat rögzítette, Charles-Eric Fontaine vezényelte. A Universe of Sound új perspektívát kínál az univerzum megértéséhez, és arra hív bennünket, hogy a zene harmóniáin és dallamain keresztül fedezzük fel a kozmoszt.

GYIK:

1. Mi az a Hanguniverzum?

A Universe of Sound a NASA Chandra X-ray Obszervatóriuma és a SYSTEM Sounds együttműködési projektje, amely a teleszkópokból származó mélyűri vizuális adatokat hallható kompozíciókká alakítja át.

2. Hogyan működik az A Universe of Sound?

Az adatszonifikációs algoritmusok matematikailag leképezik a NASA teleszkópjaiból származó vizuális adatokat az emberek által érzékelhető hangokká. A képzett zenészek ezután valódi hangszereken játsszák ezeket a hangokat, így egyedi kompozíciókat készítenek.

3. Mi a Hanguniverzum célja?

A Universe of Sound célja, hogy áthidalja a tudomány és a művészet közötti szakadékot azáltal, hogy új módot kínál az emberek számára a kozmikus adatokkal való interakcióra. Lehetőséget ad a világegyetem csodáinak megtapasztalására a hallás révén.

4. Mi a jelentősége Sophie Kastner közreműködésének?

Sophie Kastner zeneszerző továbbviszi az adatszonifikációs projektet azáltal, hogy olyan zenét hoz létre, amelyet képzett zenészek valódi hangszereken játszhatnak, művészi csavart adva a projekthez. Kompozíciói, mint például a „Where Parallel Lines Converge”, a kozmikus adatok egyedi értelmezését kínálják.

5. Hogyan tapasztalhatom meg a Hangok univerzumát?

Sophie Kastner egyik szerzeménye, a „Where Parallel Lines Converge” letölthető kottaként Chandra weboldaláról. Az Ensemble Éclat által előadott felvételeken keresztül is meghallgatható.