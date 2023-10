A NASA 16. éves von Braun űrkutatási szimpóziuma az űrtudomány és az űrkutatás fejlesztésére összpontosítva

By

A NASA meghívja a média képviselőit a 16. éves von Braun Űrkutatási Szimpóziumra, amelyre október 25-27-én, szerdától péntekig kerül sor a Huntsville-i Alabamai Egyetemen. Az idei év témája az „Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond”, a szimpóziumon pedig a kormány, az ipar és a tudományos élet képviselői vesznek részt, akik megvitatják a legújabb fejleményeket, a jövőbeli lehetőségeket és kihívásokat az űrtudomány és az űrkutatás terén.

A NASA résztvevői közül Bill Nelson adminisztrátor mond észrevételeket az október 25-i díjátadó ebéden. Az ebéden az emberi leszállórendszerekről is szó lesz. A Nelson adminisztrátorral való beszélgetés iránt érdeklődő média kapcsolatba léphet Jackie McGuinness-szel az [email protected] címen. A szimpóziumon való részvétel iránt érdeklődő médiatagoknak fel kell venniük a kapcsolatot az American Astronautical Society ügyvezető igazgatójával, Jim Way-vel az [email protected] telefonszámon vagy a 703-866-0021 telefonszámon hitelesítő adatokért.

Az esemény Joseph Pelfrey, a NASA Marshall Űrrepülési Központjának megbízott igazgatója nyitóbeszédével kezdődik, aki szerda délelőtt egy Artemis panelt is moderál. A Marshall Űrrepülési Központ további előadói közé tartozik Shane Canerday, repülőgép-mérnök; John Honeycutt, a Space Launch Systems Program menedzsere; Dayna Ise, a Tudományos és Technológiai Hivatal igazgatóhelyettese; Mallory James, repülőgép-mérnök; Mary Beth Koelbl, a Mérnöki Igazgatóság igazgatója; Jason Turpin, a Propulsion vezető műszaki vezetője; és Lisa Watson-Morgan, a Human Landing System Program menedzsere.

A szimpóziumról és a teljes programról további információkért látogasson el az astronautical.org/events/vbs oldalra.

