A NASA rendkívüli lehetőséget kínál az űrrajongók számára, hogy nevüket rávéssék egy mikrochipre, amely az Europa Clipper űrszondán lesz. Az űrszonda a tervek szerint a következő öt évben áll majd a Jupiter körüli pályára, és elsődleges célja a gázóriás egyik érdekes holdjának, az Európának a feltárása, a lakhatóság jelei után kutatva. A tudósok azt feltételezik, hogy az Európa külső rétege alatt óceán is lehet.

Noha ez a kezdeményezés újszerűnek tűnhet, a NASA-nak nagy hagyománya van a nyilvánosság bevonásával és aktív részvételükkel különböző űrmissziókban. 1995-ben az első Mars-járót, a Sojournert a 19. századi nőjogi aktivistáról, Sojourner Truthról nevezték el, egy 12 éves lány javaslata nyomán. Egy másik példa egy több ezer aláírást tartalmazó mini-DVD, amelyet a Cassini-Huygens szonda fedélzetén küldtek a Szaturnusznak.

Az Europa Clipper küldetés célja, hogy azonosítsa a lehetséges leszállóhelyeket a jövőbeli Europa-missziók számára. Két évet tölt a Jupiterrel távolabbi oldal felmérésével, és további két évet a gázóriás felőli oldalon. A küldetés végén az űrszonda szándékosan ütközik a Ganümédesszel, a Jupiter egyik másik holdjával.

A mai napig több mint 840,000 31 nevet nyújtottak be a mikrochipen való feltüntetésre, és a december XNUMX-i határidőig még van lehetőségük a magánszemélyeknek nevüket felvenni. A részvételhez az érdeklődők egyszerűen felkereshetik a NASA weboldalát az europa.nasa.gov címen, és regisztrálhatnak. Ezenkívül az Europa Clipper egy különleges költeményt is tartalmaz, „In Praise of Mystery: A Poem for Europe” címmel, Ada Limon amerikai költőnő tollából.

A nevek világűrbe küldése szimbolizálja az emberiség lankadatlan kíváncsiságát és megingathatatlan vágyunkat, hogy szülőbolygónk határain túl is felfedezzünk. Ahogy az Europa Clipper elindul epikus utazására, emberek ezreinek vágyait és álmait fogja hordozni, akik mind alig várják, hogy nyomot hagyjanak a hatalmas kozmoszban.

Gyakran feltett kérdések (GYIK)

1. Bárki részt vehet ebben a kezdeményezésben?

Teljesen! Ez a kezdeményezés mindenki számára nyitott, és bárki elküldheti a nevét a Jupiter Europa-holdjára.

2. Mikor van a nevek benyújtásának határideje?

A nevek leadási határideje december 31.

3. Milyen egyéb tárgyakat szállít az Europa Clipper?

Az űrszondán a nevek mellett a „In Praise of Mystery: A Poem for Europe” című verset is szállítanak, amelyet Ada Limon amerikai költő díjazott írt.

4. Mi a célja az Europa Clipper küldetésnek?

Az Europa Clipper küldetés elsődleges célja az Európa feltárása és a lakhatóság jeleinek felkutatása, valamint a jövőbeli holdi küldetések lehetséges leszállóhelyének meghatározása.

5. Hány név gyűlt össze eddig?

Már több mint 840,000 XNUMX nevet gyűjtöttek össze az Europa Clipper küldetéshez.