A tudósok felfedezik, hogyan maradnak a Föld nemesfémei a felszín közelében

By

A tudósok feltárták az okot, amiért nemesfémek, például arany, platina és palládium találhatók a Föld felszíne közelében, annak ellenére, hogy sűrűségük azt sugallja, hogy el kellett volna süllyedniük a magig. A kutatók felfedezték, hogy ezek a fémek félig megolvadt kőzetben rekedtek, miután hatalmas űrkőzetek ütköztek a Földdel. Ezeknek a nemesfémeknek a felszín közelében való jelenléte régóta megzavarta a tudósokat, de úgy vélik, hogy nem sokkal a bolygó kialakulása után nagy űrkőzetekkel való ütközés során landoltak a Földön. Azonban ahelyett, hogy a magba süllyednének, ezek a fémek átszivárogtak a köpenyen, és a megszilárduló kőzetben csapdába estek, így a felszín közelében maradhattak.

Egy nemrégiben készült tanulmányban a tudósok ősi becsapódásokat szimuláltak a korai Földön, hogy megértsék, miért nem süllyedtek el ezek a nemesfémek a magjukig. Megállapították, hogy amikor egy hatalmas, potenciálisan holdméretű űrkő ütközött a Földdel, egy megolvadt magma-óceán keletkezett, amely áthatolt a köpenyen. A magma-óceán alatt egy félig megolvadt, félig szilárd kőzet vidéke volt. Az ütközésmérőből származó fémek fokozatosan átjárták ezt a félig olvadt tartományt, és keveredtek a köpennyel. Ahelyett, hogy közvetlenül a magba süllyedt volna, a fémmel átitatott köpeny megszilárdult, és az út során fémtöredékeket fogott be.

Évmilliárdokon keresztül a köpenyben zajló kavargás és konvekció közelebb hozta ezeket a fémeket a kéreghez, így hozzáférhetővé tette őket a bányászati ​​​​műveletek számára. Ez a felfedezés rávilágít a nemesfémek eredetére és mennyiségére a Földön, és megmagyarázza, hogyan kerültek a felszín közelébe. Ezenkívül lehetséges, hogy ezek a fémekben gazdag területek a köpenyben még ma is láthatóak lehetnek a Föld belsejének szeizmikus felvételein.

A további kutatások magukban foglalhatják más földi bolygókra, például a Marson vagy a Vénuszra gyakorolt ​​hasonló hatások szimulálását, hogy megértsék, hogyan működik ez a folyamat a különböző világokon. Ez a tanulmány értékes betekintést nyújt a bolygónkat formáló geológiai folyamatokba és a nemesfémek eloszlásához.

Források:

– Proceedings of the National Academy of Sciences