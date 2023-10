A New Hampshire-i lakosok két napfogyatkozásnak lesznek szemtanúi

New Hampshire lakóinak lehetőségük lesz nem egy, hanem két napfogyatkozásnak szemtanúi lenni a következő hónapokban. 14. október 2023-én részleges napfogyatkozás lesz, majd 8. április 2024-án teljes napfogyatkozás következik. A New Hampshire-i Egyetem docensei, Amy Keesee és John S. Gianforte, valamint Lori Harnois, az igazgató az Utazási és Idegenforgalmi Fejlesztési Osztálytól, beszélje meg ezeket a közelgő eseményeket.

Napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, és árnyékot vet a Földre. Ez az igazodás akkor következik be, amikor a Hold, a Nap és a Föld ugyanabban a síkban vannak. A Hold a Nap legalább egy részét elzárja, ami napfogyatkozást eredményez. Az októberi napfogyatkozás részleges fogyatkozás lesz, New Hampshire-ben látható. Az áprilisi fogyatkozás azonban teljes fogyatkozás lesz, amikor a Hold egy bizonyos ideig teljesen elzárja a Nap összes fényét. E fogyatkozások útja eltérő lesz, az októberi fogyatkozás az Egyesült Államok nyugati részén, az áprilisi fogyatkozás pedig New Hampshire északi részén halad át.

A fogyatkozások biztonságos megtekintésére két módszer ajánlott. Az első a tűlyuk-projektor alkalmazása, ahol a Nap elé helyeznek egy tűlyukú, alufóliával letakart kartonlapot, amelynek képét egy plakátlapra vetítik. A második módszer a napfogyatkozási szemüveg használata, amely lehetővé teszi a Nap közvetlen megtekintését a napfogyatkozás részleges fázisaiban. Fontos azonban megjegyezni, hogy a Nap közvetlen megtekintése csak a teljes napfogyatkozás során biztonságos, amikor a Hold teljesen befedi a Napot. Ellenkező esetben a szemüveget viselni kell.

A közelgő napfogyatkozások egyedülálló lehetőséget kínálnak New Hampshire lakóinak, hogy szemtanúi legyenek ezeknek a lélegzetelállító égi eseményeknek. Tehát jelölje be naptárait, és készüljön fel, hogy biztonságosan megtekinthesse ezeket a természeti csodákat az égen.

