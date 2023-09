Egy lehetséges új Alzheimer-gyógyszer csökkenti az agygyulladást és javítja a memóriát

By

Az MIT Picower Tanulási és Memóriai Intézetének kutatói jelentős előrelépést értek el az Alzheimer-kór kezelésében egy olyan gyógyszer kifejlesztésével, amely csökkenti az agy gyulladását és javítja a memóriát. Az A11 nevű gyógyszer a PU.1 nevű genetikai transzkripciós faktort célozza meg, amely felelős a gyulladásos gének túlzott expressziójáért az agy immunsejtjeiben az Alzheimer-kór során. Az A11 elnyomja a PU.1 aktivitást azáltal, hogy olyan fehérjéket toboroz, amelyek elnyomják ezen gyulladásos gének expresszióját.

A gyulladás az Alzheimer-kór patológiájának egyik fő összetevője, és hatékony kezelések megtalálása nehéznek bizonyult. Humán sejtkultúrákon és Alzheimer-kóros egérmodelleken végzett preklinikai tesztekkel a kutatók azt találták, hogy az A11 csökkenti a gyulladást az emberi mikroglia-szerű sejtekben és az Alzheimer-kór több egérmodelljében. Jelentősen javítja az egerek megismerését is.

A kutatók összehasonlították a génexpressziót Alzheimer-kóros betegek és nem Alzheimer-kóros kontrollok posztmortem agymintáiban. Felfedezték, hogy az Alzheimer-kór jelentős változásokat eredményez a mikroglia génexpressziójában, és a PU.1 gyulladásos géncélpontokhoz való kötődésének növekedése ezen változások jelentős része. A PU.1 aktivitás csökkentése Alzheimer-kór egérmodelljében csökkentette a gyulladást és a neurodegenerációt.

A csapat több mint 58,000 1 kis molekulát vizsgált meg, hogy olyan vegyületeket találjanak, amelyek csökkenthetik a gyulladást és az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó, a PU.11 által szabályozott géneket. Az A11 volt a legerősebb a hat döntős jelölt között. Humán mikroglia-szerű sejtekkel végzett kísérletekben az AXNUMX csökkentette a gyulladásos citokinek expresszióját és szekrécióját, és megakadályozta, hogy a mikroglia túlreagáljon a gyulladásos jelzésekre.

További kutatásokra van szükség az A11 mint az Alzheimer-kór kezelésére szolgáló gyógyszer kifejlesztéséhez és teszteléséhez. Ez az ígéretes gyógyszer hozzájárulhat e pusztító neurodegeneratív rendellenesség hatékonyabb terápiáinak kifejlesztéséhez.

– Alzheimer-kór Meghatározás: Az Alzheimer-kór olyan betegség, amely megtámadja az agyat, és a szellemi képességek hanyatlását okozza, amely idővel romlik. Ez a demencia leggyakoribb formája, és a demenciás esetek 60-80 százalékát teszi ki. Az Alzheimer-kórra jelenleg nincs gyógymód, de vannak olyan gyógyszerek, amelyek segíthetnek enyhíteni a tüneteket.

– MIT definíció: Az MIT a Massachusetts Institute of Technology rövidítése. Ez egy tekintélyes magán kutatóegyetem Cambridge-ben, Massachusettsben, amelyet 1861-ben alapítottak. Öt iskolára szerveződik: építészet, mérnöki tudományok, bölcsészettudományok, művészetek és társadalomtudományok, menedzsment és tudomány. Az MIT hatása számos tudományos áttörést és technológiai fejlődést jelent. Küldetése az, hogy alapvető ismereteket keressen az élő rendszerek természetéről és viselkedéséről, valamint ezeknek az ismereteknek az egészségjavítására, az élethosszabbításra, valamint a betegségek és a fogyatékosság csökkentésére történő alkalmazása.

– National Institutes of Health Meghatározás: A National Institutes of Health (NIH) az Egyesült Államok kormányának elsődleges ügynöksége, amely az orvosbiológiai és közegészségügyi kutatásokért felelős. Saját tudományos kutatást folytat az Intramural Research Program (IRP) révén, és az Extramural Research Programon keresztül jelentős orvosbiológiai kutatási finanszírozást biztosít a nem NIH kutatóintézetek számára. Küldetése az, hogy alapvető ismereteket keressen az élő rendszerek természetéről és viselkedéséről, valamint ezeknek az ismereteknek az egészségjavítására, az élethosszabbításra, valamint a betegségek és a fogyatékosság csökkentésére történő alkalmazása.