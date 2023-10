A természet új egyetemes törvénye: Az evolúció minden összetett rendszerre vonatkozik

By

Tudósokból és filozófusokból álló csapat bevezetett egy úttörő koncepciót, amelyet „a természet hiányzó törvényének” neveznek. Azzal érvelnek, hogy az evolúció nem korlátozódik a biológiai életre, hanem egy alapvető folyamat, amely az univerzum összes összetett rendszerére vonatkozik, az égitestektől az atomszerkezetekig. A csapat javaslatot tesz a „Funkcionális információ növelésének törvényére”, amely kimondja, hogy bármely rendszer, legyen az élő vagy nem élő, fejlődni fog, ha a különböző konfigurációk funkcionalitás alapján kiválasztódnak.

A kutatók a fejlődő rendszerek három meghatározó jellemzőjét azonosítják: az összetevők sokféleségét, az elrendezések sokféleségét és a funkció szerinti szelekciót. Azt sugallják, hogy ezek a jellemzők közösek a különböző területeken kialakuló komplex rendszerekben.

Ennek az egyetemes természeti törvénynek a kulcsa a „funkció szerinti kiválasztás” koncepciójában rejlik. A kutatók kibővítik Darwin természetes szelekciós elméletét, és a funkciót három különböző típusba sorolják: stabilitás, dinamikus perzisztencia és újdonság. A funkció már nem korlátozódik a túlélési tulajdonságokra, hanem olyan tulajdonságokat is magában foglal, amelyek hozzájárulnak a rendszer folyamatos létezéséhez, diverzifikációjához és összetettségéhez.

A tanulmány ezt az elméletet biológiai és nem biológiai összefüggésekből származó példákkal illusztrálja. Kiemeli a földi élet evolúciós útját, a fotoszintézis megjelenésétől a komplex viselkedésformák kialakulásáig. Az evolúció fogalma azonban túlmutat a szerves életen. Az ásványi birodalom például saját evolúciós útját mutatja be, ahol az egyszerű ásványi konfigurációk idővel egyre bonyolultabbakká váltak.

Ezenkívül a csillagok maguk is evolúciós csodát képviselnek azáltal, hogy nehezebb elemeket kovácsolnak, hozzájárulva az univerzum kémiai sokféleségéhez és összetettségéhez.

A kutatás hangsúlyozza, hogy a darwini evolúció egy speciális eset ezen a tágabb természeti jelenségen belül. Azt sugallja, hogy a földi élet sokféleségét meghatározó elvek az élettelen rendszerekre is érvényesek.

Ez a tanulmány, amely a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban jelent meg, egy közös erőfeszítés, amelyben különböző tudományágak tudósai vesznek részt. Felismerve a komplex rendszereknek az újdonságot, a stabilitást és a dinamikus kitartást generáló egyetemes tendenciáját, ez a kutatás újradefiniálja az evolúcióról alkotott felfogásunkat, mint a folyamatosan fejlődő univerzumunk velejárója.

