Új mérföldkövek a 2023. őszi összehíváson: A tudomány és a művészet úttörőinek ünneplése

A Place des Arts-ban tartott 2023. őszi összehívás során körülbelül 1,000 diák sétált át a Salle Wilfrid-Pelletier színpadon, hogy átvegye jól megszerzett diplomáját. Az egyetem megragadta az alkalmat, hogy elismerje a kiemelkedő személyeket a tudományhoz és a művészethez nyújtott figyelemre méltó hozzájárulásukért.

Az egyik ilyen személy, akit a délelőtti ceremónia során kitüntetett, MiMi Aung volt, akit a tudomány tekintélyes doktora, honoris causa kitüntetésben részesítettek. Aung, az úttörő űrmérnök történelmet írt, amikor a NASA Jet Propulsion Laboratory-ban (JPL) dolgozott. Ő vezette az első olyan repülőgép létrehozását és sikeres repülését, amely motoros és irányított repülést tudott elérni egy másik bolygón. Az „Ingenuity” névre keresztelt úttörő repülőgép a Mars vékony légkörében szállt fel, és lenyűgöző 39 másodpercig maradt a levegőben. Ehhez képest a Wright fivérek első repülése a Földön mindössze 12 másodpercig tartott. Aung találékonysága több mint 60 sikeres küldetéshez vezetett az „Ingenuity” számára az elmúlt néhány évben. Aung a közelmúltban csatlakozott az Amazon Project Kuiper-hez, mint műszaki programmenedzsment igazgatója, ahol a globális szélessávú internet-hozzáférést kívánja növelni egy műholdas hálózaton keresztül alacsony Föld körüli pályán.

A délutáni összehívási ceremónián az egyetem Robert Houle művészt, McGill végzettségű művészt honoris causa tisztelt jogi doktori címmel tüntette ki. Houle bentlakásos iskolai túlélőként végzett útja arra vezette, hogy megnyugvást találjon, és kifejezze magát festészeten és rajzoláson keresztül. Az elmúlt öt évtizedben a kortárs kanadai művészet egyik kiemelkedő alakjává nőtte ki magát. Houle életét annak szentelte, hogy kiálljon az őslakos művészek elismerése mellett, és az őslakosok vezető szerepét alakítsa ki a tudományos és kulturális intézményekben. Nevezetesen, ő lett a kortárs bennszülött művészet első kurátora a Kanadai Civilizációs Múzeumban, valamint az Ontario College of Art and Design bennszülöttek tanulmányozásának első professzora. Houle kivételes hozzájárulása a kanadai művészethez számos kitüntetést szerzett neki, köztük a Janet Braide Memorial Award for Excellence A Canadian Art History díját, amelyet kétszer nyert el.

A 2023. őszi összejövetel azoknak a figyelemre méltó személyeknek az eredményeit ünnepelte, akik kitágították a tudomány és a művészet határait. Hatékony hozzájárulásuk kétségtelenül arra ösztönzi majd a jövő nemzedékeit, hogy új magasságokba jussanak, és maradandó örökségeket hozzanak létre.

FAQ

Mi az a honoris causa?

A Honoris causa egy latin kifejezés, amelyet egy egyetem vagy intézmény által adományozott tiszteletbeli oklevél megjelölésére használnak anélkül, hogy a címzett teljesítette volna a szokásos tudományos követelményeket.

Ki az a MiMi Aung?

MiMi Aung úttörő űrmérnök, aki az első „Ingenuity” nevű repülőgép megalkotását és repülését vezette, hogy motoros és irányított repülést érjen el egy másik bolygón.

Ki az a Robert Houle?

Robert Houle művész, bentlakásos iskola túlélője, és a kortárs kanadai művészet kiemelkedő alakja. Híres a bennszülött művészek iránti fáradhatatlan kiállásáról, valamint az akadémiai és kulturális intézményekben betöltött vezető szerepéről.