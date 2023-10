Dél-Afrika legújabb meteorit felfedezései: Brierskop és Wolfkop

By

A meteoritok régóta lenyűgözték az emberiséget, tüzes zuhanásaikkal az űrből és szerepükkel Naprendszerünk eredetének megértésében. Dél-Afrikában a meteoritokat az ország természeti örökségének létfontosságú részének tekintik. A közelmúltban két jelentős meteoritfelfedezés történt Észak-Fokföld tartományban, ami az első ilyen lelet Dél-Afrikában az elmúlt négy évtizedben.

Gideon Lombaard, a régió gazdálkodója 2021 végén fordult a kutatókhoz azzal a gyanúval, hogy két meteoritdarabot talált. Miután a töredékeket szigorú teszteknek vetették alá, a tudósok megerősítették, hogy a töredékek nem kapcsolódnak egymáshoz, és különböző meteoreseményekből származnak. A Meteoritical Society nevezéktani bizottsága elfogadta a javaslatot, és jóváhagyta a két meteorit Brierskop és Wolfkop nevét.

Ezekkel a felfedezésekkel Dél-Afrika megerősített meteoritjainak száma 51, ami a legmagasabb a szubszaharai Afrikában. A Szahara-sivatagból előkerült több ezer meteorithoz képest azonban a dél-afrikai meteoritok száma viszonylag csekély. Ez rávilágít arra, hogy Dél-Afrikában egy nemzeti meteoritoktatási program jelentős előnyökkel járhat.

A meteoritok az űrből származó sziklás törmelékdarabok, amelyek túlélik a Földdel való ütközést. Felfedezhetők véletlenszerű találkozások során séta közben, vagy előkereshetők meteortűzgolyó-események után. Feltételezések szerint a meteoritok többsége a Mars és a Jupiter pályája közötti aszteroidaövből származik, és az aszteroidák közötti korábbi ütközésekből származik. Egyes meteoritok még a Holdról vagy a Marsról is hatalmas becsapódások által kirobbantott töredékek.

A meteoritok megtalálása kihívást jelent, különösen azért, mert összetételük romolhat, ha oxigénnek és víznek vannak kitéve. A meteoritok megőrzését a száraz éghajlat segíti, ami megmagyarázza, hogy a legtöbb meteorit az Antarktiszon és a Szaharában található. A közelmúltbeli felfedezések során Gideon Lombaard 2018 szeptemberében találta meg a Brierskop meteoritot, 1 augusztusában pedig egy kilométerrel arrébb a Wolfkop meteoritot. Az elemzés határozott különbségeket tárt fel a két meteorit között, ami arra utal, hogy külön zuhanásból származnak.

Dél-Afrika a meteoritokat a dél-afrikai örökségvédelmi törvény által védett nemzeti örökségi tárgyak közé sorolta. Ezeket a meteoritokat megfelelően tárolni és konzerválni kell akkreditált intézményekben a jövőbeli kutatásokhoz. Az új felfedezéseket, Brierskopot és Wolfkopot jelenleg a Witwatersrand Egyetemen tárolják.

A technológia fejlődése, mint például a kamerahálózatok és a polgári tudományos kezdeményezések hozzájárultak a meteoritok világszerte történő fokozott felfedezéséhez. Dél-Afrikában a közelmúltban leletek 50 fölé emelték az ország meteoritkészletét, azzal a meggyőződéssel, hogy továbbiak felkutatására várnak.

Forrás: The Conversation, Roger Lawrence Gibson, University of the Witwatersrand.